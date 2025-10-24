Gabon: Le Kangoudja - Ce trésor culturel gabonais qui a captivé les Japonais

Le Gabon avait été distingué du Golden Prize à l'Expo 2025 Osaka, le 12 octobre dernier au Japon. Une reconnaissance internationale qui s'inscrit dans la mise en valeur de sa forêt équatoriale. Laquelle forêt est le patrimoine naturel mondial et pilier essentiel de l'équilibre climatique de la planète. À cette Expo 2025, le pays s'est illustré par son patrimoine culturel, à travers son "Kangoudja" (coiffe de plumes), généralement portée par des femmes pour orner la tête lors des manifestations socio-culturelles, mise en valeur dans le Sud-Est du Gabon et aujourd'hui patrimoine culturel national.

En plus du Golden Prize remporté à l'Expo 2025 Osaka, le Gabon reste fier et attaché à la diversité de sa beauté culturelle. Au Japon lors de ce rendez-vous, le Kangoudja a séduit les visiteurs du monde entier au sein du pavillon Gabon. Devenu incontournable de par son attrait, le Kangoudja a accroché des milliers de visiteurs qui pour certains, ont voulu se l'arracher pour en faire une décoration de valeur lorsque d'autres en revanche se prenaient en cliché pour immortaliser ces moments de partage.

Le Kangoudja : fierté pour le Gabon au Japon

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La culture gabonaise se diversifie à travers ses chants et ses danses, ses masques et bien d'autres. Ce qui fait d'ailleurs sa beauté. Kangoudja en est la preuve. Cette coiffe de plumes, souvent portée pour orner la tête lors des manifestations a retenu l'attention des centaines de Nippons lors de l'Expo 2025 Osaka. Des centaines de visiteurs portaient chaque jour ce trésor traditionnel pour immortaliser l'instant au pavillon Gabon à Osaka au Japon.

Le Kangoudja ce trésor culturel ?

Cette coiffe traditionnelle est portée par les femmes des groupes socioculturels au Sud-Est du pays. Ornée de plumes, cette dernière est souvent mise en valeur lors des grands événements et autres cérémonies socio-culturelles. Elle est l'expression de la beauté, de l'élégance et incarne une essence vivante des traditions, de l'histoire des valeurs et du riche patrimoine du Gabon.