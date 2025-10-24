Gabon: Ministre de la Fonction Publique auditionné par la Commission des Finances

Le mercredi 22 octobre 2025, le Pr Marcelle Ibinga Épse Itsitsa, Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, a été auditionnée par la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique, des Affaires Économiques de la production de l'Assemblée Nationale de Transition, dans le cadre de l'examen du Projet de Loi de Finances Initiale, exercice 2026. A cet effet, le Ministre a présenté les grands axes majeurs de la Mission 28 axés sur la Fonction Publique et Modernisation de l'Etat.

Cet exposé s'est articulé autour de quatre points essentiels notamment :

● la préparation de l'environnement général du secteur,

● rappel de la Mission ;

●situation des crédits budgétaires a fin octobre 2025 ;

●prévisions budgétaires 2026.

Madame le Ministre a réaffirmé la volonté de son département Ministériel à poursuivre la modernisation de l'Etat en cohérence avec le projet de société du Président de la République, Chef du Gouvernement dans le pilier 6 : Gouvernance et institutions, en axe 6 B1 qui préconise la modernisation de l'administration par la digitalisation, pilier auquel tient Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.