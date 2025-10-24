Tunisie: Kairouan - Démarrage imminent des travaux de l'hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le député de Kairouan, Nabil Hamdi, a annoncé que les travaux du projet de l'hôpital universitaire Roi Salman Ibn Abdelaziz débuteront officiellement au cours du mois de novembre prochain. Une délégation de haut niveau est attendue dans le gouvernorat de Kairouan afin d'inspecter le site où sera implanté le futur établissement.

Dans une déclaration à Diwan FM, Nabil Hamdi a précisé que les différends financiers entre les entreprises de construction ont été réglés, soulignant que ces litiges étaient à l'origine du retard enregistré et n'avaient aucun lien avec la subvention saoudienne.

Ce projet, approuvé en juillet 2017, prévoit la construction et l'équipement d'un hôpital universitaire pluridisciplinaire sur une superficie de 14 hectares, dans le cadre d'une donation du Fonds saoudien de développement d'une valeur de 85 millions de dollars.

Le futur hôpital comprendra plusieurs pôles médicaux équipés des dernières technologies et des spécialités de pointe, conformes aux normes internationales, afin de répondre aux besoins sanitaires des habitants de Kairouan et des régions avoisinantes.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.