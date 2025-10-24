Tunisie: Mohamed Ali Nafti reçoit l'ambassadeur australien et évoque de nouvelles opportunités de coopération

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a reçu, jeudi 23 octobre 2025, Matt Skelly, ambassadeur du Commonwealth d'Australie en Tunisie, résidant à Malte, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance.

Le ministre a souligné les relations d'amitié et de partenariat qui unissent la Tunisie et l'Australie depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1977. Il a appelé à les développer dans divers domaines d'intérêt commun afin de refléter le véritable potentiel des deux pays, notamment dans les secteurs économique, commercial et de l'investissement. Il a également réaffirmé l'engagement de son ministère à soutenir et accompagner ces efforts.

Mohamed Ali Nafti a mis en avant les opportunités de coopération dans des secteurs où l'Australie excelle traditionnellement, tels que l'agriculture, la gestion des ressources hydrauliques, les énergies renouvelables et l'exploitation minière. Il a ajouté que la collaboration pouvait s'étendre à l'enseignement supérieur, à la recherche scientifique et au développement des communautés locales.

Le ministre a encouragé l'organisation de visites de délégations d'affaires et la programmation d'événements économiques en Tunisie et en Australie afin d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat et de renforcer les échanges commerciaux, en insistant sur le rôle que peut jouer la communauté tunisienne résidant en Australie dans ce cadre.

Concernant les échéances futures, notamment la troisième session des Consultations politiques entre les deux pays, il a appelé à leur tenue dans les meilleurs délais et à un niveau politique élevé, reflétant la solidité des relations bilatérales.

Pour sa part, l'ambassadeur Matt Skelly a exprimé la volonté de l'Australie de développer les relations bilatérales avec la Tunisie et de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Il a souligné l'intérêt des entreprises australiennes à investir en Tunisie, notamment dans les secteurs des mines, des énergies renouvelables ainsi que de l'exploration pétrolière et gazière.

Il a également mentionné l'importance de partager l'expertise australienne avec les cadres tunisiens, notamment dans le cadre d'initiatives de lutte contre le changement climatique destinées aux pays africains.