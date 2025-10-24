Ile Maurice: Perquisition au domicile de son épouse, leurs enfants quittent le sol mauricien

La pression s'intensifie autour de l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga, actuellement visé par une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC). Tôt ce vendredi matin, des agents de la FCC ont effectué une perquisition au domicile de son épouse, Ramy Nivo Haingonorina Rakotoniary, situé dans le nord de l'île.

Selon les premiers recoupements, aucune pièce compromettante n'a été saisie lors de cette opération. À l'issue de la perquisition, l'épouse de Mamy Ravatomanga a été conduite au Réduit Triangle pour un interrogatoire dans le cadre de l'enquête en cours, assistée par Me Devina Deonarain.

Parallèlement, Mamy Ravatomanga reste hospitalisé dans une clinique privée. L'homme d'affaires fait l'objet d'une enquête pour soupçons de transfert de plusieurs millions de dollars en provenance de la Grande Île vers Maurice.

Dans le cadre de cette procédure, la Cour suprême a émis un "Attachment Order" à la demande de la FCC visant plusieurs de ses comptes bancaires ainsi que des sociétés lui appartenant. Hier jeudi 23 octobre, les quatre avocats de la famille Ravatomanga ont obtenu la confirmation de la FCC que les enfants du couple, soient Ramy Mialy Tiana et Aina Fenosoa Ravatomanga, accompagnés de Domaina Sandy Rahoeliarivahi et de leur fils de trois ans, Adrian Andritina ont été autorisés à quitter Maurice, sous condition de rester à leur disposition pour l'enquête. Ils ont quitté le territoire mauricien hier soir.

En revanche, Mamy Ravatomanga et son épouse demeurent sous interdiction de quitter le territoire, le temps que les investigations de la FCC suivent leur cours.