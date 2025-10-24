Ile Maurice: Kishore Beegoo - «Bérenger ki finn met baton dan nou larou»

Une nouvelle qui fait grand bruit ! C'est sur une question de principe que Kishore Beegoo a annoncé, hier, sa démission en tant que président du conseil d'administration d'Air Mauritius (MK). «Mo ena prinsip. Ena kitsoz politisien dir ou fer ek ou pa fer. Zame mo travay lor lord kit politisien», a-t-il déclaré lors d'un point de presse hier.

Selon nos informations, la décision du Chairman est tombée juste après la réunion du conseil d'administration tenue plus tôt dans la journée. Lorsque les journalistes sont entrés dans son bureau, Kishore Beegoo venait tout juste d'écrire sa lettre de démission et il a dit qu'il venait de confirmer sa décision à Navin Ramgoolam.

«J'ai pris cette décision assez vite après la réunion du board. J'ai une façon de travailler et je ne travaille pas sous pression ni sous directives politiques. Si j'avais accepté de faire des choses politically incorrect, je n'aurais pas pris cette décision aujourd'hui. Je suis un businessman. Financièrement, je suis solide, mais je ne veux pas qu'un jour, dans quatre ou cinq ans, un autre gouvernement vienne et que la Financial Crimes Commission me convoque pour des décisions douteuses», a-t-il expliqué. Ajoutant: «Je suis à Air Mauritius depuis dix mois et nous avons pris des milliers de décisions. Personne ne peut venir me pointer du doigt. J'ai travaillé de façon propre. Quand j'ai pris le relais, la compagnie était en crise et nous l'avons sortie de cette crise.»

«Bérenger pas kontan mo figir»

Sur un ton plus direct, Kishore Beegoo a ouvertement visé le Deputy Prime minister Paul Bérenger : «Ena bann politisien ki koz dan ler. Li apel Misie Bérenger. Li pa kontan mo figir. Sak fwa li koz mo non, mo reponn li. Mo defie li vinn montre kot mo finn fer fot.» Il a également affirmé que le Premier ministre adjoint aurait mis des «baton dan larou» de MK. «Nou bizin dir mersi MSM ek leader lopozision. Zot pa finn met baton dan nou larou. Se Premie minis adzwin ki finn met baton dan nou larou.»

Kishore Beegoo a tenu à préciser: «An 10 mwa, mo'nn travay pou Rs 75 000 par mwa. Normalman, enn Chairman ek CEO gagn enn saler anviron Rs 1 million. Mo pey Rs 12 000 tax, mo loto, enn BMW i7, kout Rs 120 000 par mwa, ek mo sofer Rs 40 000. Mo'nn perdi plis ki Rs 120 000 par mwa dan mo pos. Mo prop business finn afekte. Mo'nn fer sa travay-la pa pou kas, me pou lavansman lakonpani. (...) Mo'nn al enn sel fwa Lind, monn mem pey Rs 40 000 momem. Mo pann pran okenn per diem. Mo'nn gagn enn sel biye kado.»

Il a affirmé que les prochains bilans financiers d'Air Mauritius démontreront le travail accompli : «Kan bann dimounn pou trouv nou bann sif, zot pou kone kot mo'nn amenn sa konpani-la.» Il a aussi réagi à une déclaration de Paul Bérenger selon laquelle Megh Pillay serait le véritable «boss» d'Air Mauritius : «Ki boss li? Le CEO répond au board, et le Chairman du board, c'est moi.» Parlant de certaines décisions à venir dans la gestion de la compagnie, il a déclaré : «Mo'nn prefer pran mo responsabilite avan. Mo pa anvi vinn enn politisien. Mo travay pou lavenir lakonpani, pa pou mo prop lavenir.» Et lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il répondrait à Paul Bérenger dans les prochains jours, il a lâché : «Mo reponn zis bann dimounn ki ena mem grad avek mwa.»

Paul Bérenger : «Beegoo ? Mais c'est la vie»

Interrogé par la presse à propos de la démission de Kishore Beegoo, lors une cérémonie de récolte d'oignons à La Chaumière, le Premier ministre adjoint a préféré la dérision : «Beegoo ? Vous savez comment s'appelle la dame du Registrar of Cooperative Societies ? Elle s'appelle madame Beegoo. Elle a présidé avec brio. Be li apel madam Beegoo. Mais c'est la vie.»