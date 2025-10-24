Ile Maurice: Wendip Appaya retrouve la liberté conditionnelle

Le patron de Dynapro Cleaning Services, Wendip Appaya, soupçonné de blanchiment d'argent, a obtenu sa libération conditionnelle, hier, après plus d'un mois en détention préventive. Il était accompagné de son homme de loi, Me Yash Bhadain. Devant la cour de district de Port-Louis Sud, présidée par le magistrat Prashant Bissoon, l'inspecteur Deewoo de la Financial Crimes Commission (FCC) n'a formulé aucune objection à sa remise en liberté.

La cour a toutefois imposé des conditions strictes. L'accusé a dû s'acquitter de trois cautions de Rs 500 000 chacune et a signé une reconnaissance de dette de Rs 2 millions. Le magistrat a expressément précisé que l'argent utilisé pour le paiement des cautions ne devait pas provenir des comptes bancaires personnels ou de ceux de sa société, actuellement au centre de l'enquête.

Wendip Appaya devra également résider à une adresse fixe, rester joignable 24 heures sur 24 par téléphone, et s'abstenir de tout contact avec les témoins et suspects. L'homme d'affaires comparaîtra de nouveau en cour le 10 novembre, le temps pour la FCC de poursuivre ses investigations. Wendip Appaya fait face à plusieurs charges provisoires de blanchiment d'argent, en lien avec des transactions estimées à presque Rs 80 millions. Selon les éléments évoqués lors de précédentes audiences, il est soupçonné d'avoir utilisé des fonds illicites pour l'achat de véhicules de luxe, dont une McLaren Artura, une BMW M8 et une Range Rover Vogue Autobiography.

Les enquêteurs de la FCC s'intéressent également à ses liens présumés avec Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai, fils du surintendant de police Ashik Jagai, dans le cadre d'un réseau de blanchiment d'argent. Ils enquêtent aussi sur ses liens avec Jean Lino Albert dans des soupçons de trafic de drogue sur l'axe Madagascar-Maurice.

