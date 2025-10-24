Ile Maurice: Les jeunes et les femmes à la rencontre de l'océan

C'est sous le thème «Youth, Gender and Social Awareness» que s'est tenue la cinquième session des dialogues préliminaires aux Assises de l'océan, le samedi 18 octobre, à la plage de Péreybère. Cette initiative avait pour objectif d'offrir aux jeunes, aux femmes et aux communautés locales une expérience directe et inclusive de l'océan.

La matinée a débuté avec l'enregistrement des participants, suivie d'une cérémonie rassemblant plusieurs personnalités, dont Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Fabrice David, junior minister, et Oskar Benedikt, l'ambassadeur de l'Union européenne à Maurice et aux Seychelles.

Dans son intervention, Arvin Boolell a salué l'esprit de collaboration entourant ces dialogues en amont des assises. Il a rappelé l'importance de la protection et de la valorisation des ressources marines, en insistant sur la responsabilité collective envers l'océan, qu'il a décrit comme «la vie, les moyens de subsistance et le style de vie». Le ministre a également encouragé les jeunes à investir dans l'éducation, et à rester compétents face aux défis et aux opportunités liés à l'économie bleue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les principaux objectifs de cette journée figuraient la démocratisation de l'accès aux activités marines, la promotion de la culture océanique (ocean literacy), la sensibilisation aux pratiques durables, et la mise en avant du rôle des femmes et des jeunes dans la gouvernance de l'océan. L'événement visait également à renforcer la conscience sociale et environnementale à travers des activités participatives.

L'initiative, portée par le Big Ocean States Initiative, s'inscrit dans le cadre du programme Blue SALT (Submerge, Assess, Listen, Take Action), une approche qui combine immersion, réflexion et action pour mieux comprendre et protéger le monde marin.

Après la cérémonie, les participants ont pris part à plusieurs activités organisées sur la plage et en mer. Une initiation à la plongée sous-marine a été animée par Ocean Spirit Scuba Diving Mauritius. Parallèlement, la Black Mermaid Foundation a conduit une séance d'initiation à l'apnée, tandis que Yan Snorkeling School a proposé des exercices de plongée et de natation de base.

En complément des activités aquatiques, un dialogue avec la communauté des pêcheurs de Bel-Ombre, organisé par l'Association des pêcheurs et enfants des pêcheurs de Bel-Ombre, a permis d'aborder les réalités du secteur artisanal et la transmission du savoir faire entre les générations. La journée a également compris une séance d'Ocean Mindfulness, dirigée par Meghna Raghoobar, invitant les participants à réfléchir à leur rapport personnel à la mer et à la responsabilité environnementale.

Cette journée à Péreybère a permis de rapprocher les jeunes, les femmes et les communautés côtières autour d'un même objectif : mieux comprendre l'océan et les enjeux qui l'entourent. À travers les différentes activités et échanges, les participants ont pu découvrir la richesse du milieu marin et les responsabilités qu'il implique. Une manière simple mais significative de rappeler que la protection de l'océan commence par la connaissance et la participation de chacun.