Ile Maurice: Les prix toujours en hausse en raison du coût des matériaux

L'indice des prix de la construction a poursuivi sa progression ces derniers mois, reflétant une tendance haussière générale des coûts dans le secteur du bâtiment. Après une stabilité observée en septembre, il s'établit à 147,5 points contre 145,5 points en juin, selon les dernières données publiées par Statistics Mauritius.

Entre octobre 2024 et septembre dernier, l'indice a connu plusieurs fluctuations. Après de légères baisses en fin d'année, il a connu une hausse continue dès janvier. Ainsi, après un bond de 1,3 % en janvier, il a continué de croître jusqu'en avril, avant de se stabiliser en mai, puis de repartir à la hausse à partir de juin.

La plus forte hausse de l'année a été enregistrée en juillet, avec +1,2 % pour atteindre 147,3 points, principalement portée par l'augmentation des tarifs de location d'équipements (+2,7 %) et des matériaux de construction (+1,6 %). Parmi ces matériaux figurent le hardcore - c'est-à-dire des matériaux de base comme des pierres concassées, le gravier ou le sable, utilisés pour les fondations et le remblaiement (+1,1 %) -, les ouvertures en aluminium (+8,6 %) et les matériaux de plomberie (+2,5 %).

En revanche, certains produits ont reculé, comme le ciment (-0,1 %), les barres de fer (-0,4 %), la menuiserie en bois (-1,3 %) et les carreaux et granit (-1,2 %).

En août, l'indice a légèrement progressé de 0,1 %, atteignant 147,5 points, soutenu par la hausse du bois de menuiserie (+0,2 %), des ouvertures en aluminium (+1,2 %) et du revêtement stratifié (+0,7 %). Ces hausses ont toutefois été partiellement compensées par la baisse du coût des barres de fer (-0,2 %) et des installations sanitaires (-3,0 %).

En septembre, l'indice est resté globalement stable. Les augmentations du ciment (+0,2 %) et du bois de menuiserie (+0,2 %) ont été neutralisées par la baisse de la peinture (-0,4 %) et des carreaux et du granit (-0,2 %). Sur trois mois, l'indice a progressé de 4,2 % par rapport à la même période de 2024.

Du côté des sous-indices, le coût de location des machines et engins de chantier (Hire of Plant) a augmenté de 2,7 % en juillet, puis est resté stable en août et septembre. Le sous-indice des matériaux a suivi la même dynamique, avec +1,6 % en juillet et +0,3 % en août, avant de se stabiliser.

Le grey building sub-index, qui mesure l'évolution des coûts du gros œuvre, incluant les fondations et structures, a légèrement augmenté de 0,1 % en juillet pour atteindre 147,0 points, porté par la location de matériel et la hausse du hardcore. Il a ensuite reculé de 0,1 % en août, avant de revenir à son niveau initial en septembre.