Les contours d'un nouveau programme entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), le cadre macroéconomique du pays et les perspectives économiques à moyen terme ; ce sont entre autres, les points abordés jeudi, lors d'une audience entre le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahamane Sarr, et la délégation du Fonds monétaire dirigée par leur chef de mission Eddy Gemayel.

Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahamane Sarr, a reçu, ce jeudi 23 octobre 2025, une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Eddy Gemayel.

Les échanges ont porté sur les contours d'un nouveau programme avec cette institution de Bretton Woods, le cadre macroéconomique du pays et les perspectives économiques à moyen terme.

Le ministre Abdourahamane Sarr a saisi cette occasion pour réaffirmer le caractère soutenable de la dette publique, au regard des paramètres économiques et financiers, et de la politique budgétaire impulsée par les nouvelles autorités depuis avril 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Améliorer la qualité des dépenses d'investissements publics

Ainsi, il est aussi revenu sur les perspectives de croissance qui restent prometteuses, avec le Plan de redressement économique et social (PRES) et à travers les fortes attentes portées sur le secteur privé et les réformes sur l'environnement des affaires.

En outre, au cours des échanges entre les deux parties, un accent particulier a été mis sur l'amélioration de la qualité des dépenses d'investissements publics. Mais aussi, sur la stratégie d'endettement à moyen terme.

« Celle-ci privilégie la monnaie locale et l'importance de notre appartenance à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), notamment, qui facilite le refinancement de notre dette », a rapporté le ministre.

En définitive, le ministre de l'Économie a réitéré la ferme volonté du gouvernement à finaliser, dans les plus brefs délais, un nouveau programme avec le FMI. Ceci, dans un contexte où le Sénégal continue d'honorer tous ses engagements vis-à-vis de ses partenaires.

Et qui, avec l'accompagnement du FMI, renforcera la confiance après un intermède d'incertitude liée à la soutenabilité de la dette qui n'avait pas été révélée.