Sénégal: Quai d'Orsay à Paris - Le Fonsis au 8e Sommet des Fonds souverains « One Planet »

Le Directeur général du Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis), Babacar Gning, a pris part au 8e Sommet des fonds souverains « One Planet » qui s'est déroulé au Quai d'Orsay à Paris.

« Cette initiative du président Emmanuel Macron rassemble les principaux acteurs de la finance mondiale - fonds souverains, gestionnaires d'actifs et investisseurs privés - pour accélérer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur le climat », informe un communiqué du Fonsis publié jeudi.

Lors de son intervention sur le développement des énergies renouvelables en Afrique, le Directeur général du Fonsis, Babacar Gning, a exposé la vision du Sénégal. Il a détaillé notre stratégie nationale qui allie avec pragmatisme l'exploitation du gaz comme énergie de transition, et l'augmentation accélérée de la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique.

Il a également mis en lumière le rôle central du Fonsis comme catalyseur d'investissements verts, incarné par des initiatives structurantes telles que le projet "Scaling Solar" et le Fonds Vert Énergie (REEF) qui est actuellement en phase active de levée de fonds.

Le sommet s'est conclu par des échanges stratégiques de haut niveau avec le président Emmanuel Macron, centrés sur les enjeux de la transition énergétique et de l'avènement de l'intelligence artificielle.