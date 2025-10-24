Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce jeudi 23 octobre 2025 la première session du Conseil supérieur d'orientation agro-sylvo-pastoral (CSOASP), instance de dialogue stratégique entre l'État et les acteurs du monde rural.

Selon une note publiée à cette occasion, cette session historique est la première qui s'est tenue 20 ans après l'adoption de la Loi d'orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique (LOASPH). Ainsi, elle a permis de présenter la version révisée pour l'adapter aux nouveaux défis du développement durable, de la souveraineté alimentaire et de la modernisation agricole.

Elle témoigne, d'après la même source, du sens de l'écoute et de l'attention particulière que le président de la République accorde au monde rural.

Sur ce, le chef de l'État a salué le caractère participatif, inclusif et transparent du processus, et réaffirmé la détermination du gouvernement à faire de cette loi le socle juridique et stratégique d'une agriculture moderne, équitable et résiliente, au service du peuple sénégalais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Faire du Sénégal un pays compétitif, résilient, inclusif et durable, fondé sur une croissance forte, équitable et portée par un capital humain de qualité », telle est la vision réaffirmée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Il a ainsi évoqué les fondements du développement économique et social du Sénégal.