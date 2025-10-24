Congo-Kinshasa: Le prix de la course passe de 700 à 550 francs congolais à Matadi

23 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le prix de la course en taxi et à moto-taxi est passé, depuis quelques jours, de 700 à 550 franc congolais.

Cette baisse du prix des transports en commun a été décidée au cours d'une réunion tenue, mercredi 22 octobre, à Matadi entre le maire de la ville, les chefs de divisions provinciales de l'Économie et des Transports, les responsables de l'Association des Chauffeurs du Congo (ACCO) ainsi que les associations des motards. Cette mesure est consécutive à l'appréciation du franc congolais sur le marché de change.

Au cours de cette rencontre, le maire de la ville portuaire, Dominique Nkodia Mbete, ainsi que tous les responsables de différents services impliqués dans le domaine des transports routiers à Matadi, ont à l'unanimité opté pour la baisse du prix de la course en taxi et motos taxi en inter ville.

Désormais, les prix des courses à travers la ville sont fixés comme suit :

· Taxi voiture : 550 francs congolais en lieu et place de 700 fc

· Taxi moto : de 1000 fc à 500 francs congolais.

L'autorité urbaine a ainsi invité les propriétaires et conducteurs à se conformer à ces nouveaux tarifs.

Par ailleurs, les opérateurs économiques sont appelés également à revoir à la baisse les prix de leurs produits, en rapport avec la dépréciation du dollar, et à afficher clairement les nouveaux tarifs.

Pour s'assurer du respect de cette mesure, une équipe mixte composée d'agents de la Division de l'Économie, du Bureau Urbain de l'Économie et de la Police Nationale Congolaise sera déployée sur le terrain.

Le maire de la ville de Matadi prévient que toute personne qui tenterait d'enfreindre cette décision s'exposera à de lourdes sanctions et au paiement d'amendes conformément à la loi.

