Tunisie: Un jeune homme écrasé par un bus dans un atelier de réparation à Bizerte

Un tragique accident de travail est survenu, ce jeudi après-midi, dans la région de El Majhoula relevant de la délégation de Bizerte Sud.

Selon une source locale citée par Diwan FM, un jeune homme dans la vingtaine a perdu la vie après avoir été écrasé par un bus privé alors qu'il travaillait dans un dépôt de réparation de pneus et de roues.

La victime tentait de retirer le pneu d'un bus en panne lorsque le cric s'est déplacé, provoquant la chute du véhicule sur son corps. Le jeune ouvrier a subi de graves fractures et contusions.

Les équipes de la protection civile se sont rendues sur les lieux pour lui porter secours et l'ont transporté à l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte, où son décès a été constaté peu après son arrivée.