Tunisie: Soirée en hommage à Soulef - Une artiste, une voix, un patrimoine

Une célébration de l'héritage de l'une des voix emblématiques de la chanson tunisienne.

Le Théâtre de l'Opéra de Tunis se prépare à accueillir, ce soir, jeudi 23 octobre 2025 à 20h00, une soirée exceptionnelle en hommage à la légendaire artiste Soulef. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition de «Aïn al Mahabba», une initiative qui met en lumière les trésors du patrimoine musical tunisien.

Organisé en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles et l'Office tunisien des droits d'auteur (Otdav), cet hommage rend hommage à l'une des figures les plus influentes de la chanson tunisienne, dont la voix et l'oeuvre continuent de marquer profondément le paysage musical du pays.

Soulef, l'une des icônes de la scène musicale tunisienne, est bien plus qu'une simple chanteuse : elle incarne toute une époque, celle de l'âge d'or de la chanson tunisienne, une période où la musique était le miroir des émotions et des aspirations du peuple.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa voix, d'une puissance inégalée, mêlait tradition et modernité, et son répertoire, qui va de la mélodie populaire à la chanson plus profonde, résonne encore dans le coeur des Tunisiens de toutes générations. L'artiste, tout au long de sa carrière, a su s'imposer comme une figure incontournable de la musique tunisienne.

Ses chansons sont devenues des classiques, traversant les époques sans jamais perdre de leur éclat. Sa capacité à exprimer des émotions universelles, tout en restant fidèle à la richesse des influences musicales locales, lui a permis de créer une œuvre qui vit et ravive tant de souvenirs, faisant d'elle une référence pour plus d'une génération.

La soirée sera placée sous la direction artistique du maestro Abderrahmane Ayadi, dont la baguette guidera la Troupe nationale de musique. Cette performance sera un véritable voyage à travers les oeuvres majeures de Soulef, revisitée par une constellation d'artistes invités. Parmi eux, Nawel Ghachem, Asma Ben Ahmed, Mongia Sfaxi, Ihab Sghaïer et Haïfa Ameur.

Ces voix de talent, aux styles divers, se réuniront pour rendre hommage à Soulef, chacune interprétant ses morceaux phares dans une version unique mais respectueuse de l'originale. Ce spectacle sera une célébration de l'œuvre de Soulef, mais aussi un hommage à l'âge d'or de la chanson tunisienne, une période où la musique était une fenêtre ouverte sur l'âme du pays, où chaque note et chaque parole résonnaient comme un témoignage de la richesse culturelle de la Tunisie.

En rendant hommage à cette grande artiste, "Aïn al Mahabba" s'efforce de conserver vivante la mémoire de ce patrimoine musical et de le transmettre aux générations futures. Au-delà de l'aspect musical, cette soirée sera une véritable immersion dans la nostalgie, une invitation à revivre les moments magiques d'un passé où la musique tunisienne était un phare, un guide.

Dans un contexte où les influences extérieures tendent à dominer, il est crucial de garder vivantes les racines de la musique nationale, ces sons et ces voix qui ont su apporter à la fois modernité et tradition. C'est également un moyen de rappeler que, même au sein d'une époque de transformation, les artistes de l'âge d'or comme Soulef continuent d'inspirer et de nourrir l'imaginaire collectif.

Soulef fait partie de ces légendes qui transcendent le temps. Sa musique, ses paroles, ses mélodies ont traversé les décennies et continueront sans doute de nourrir les jeunes générations de Tunisiennes et Tunisiens. Ce soir, au Théâtre de l'Opéra, les souvenirs se mêleront à la réalité du moment présent, dans un concert à la fois émouvant et vibrant de nostalgie.

L'hommage à Soulef, c'est bien plus qu'un simple concert : c'est un rappel de l'importance de notre patrimoine musical, une célébration de la beauté et de la richesse de notre culture et un acte de transmission pour l'avenir. Ainsi, la soirée sera, sans aucun doute, un moment mémorable pour tous les amoureux de la musique tunisienne. Un moment pour écouter, ressentir et se souvenir.