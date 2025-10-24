Lors d'une réunion hier au Palais de Carthage avec la Cheffe du gouvernement, le Chef de l'État a tenu à exprimer son appui clair aux citoyens du gouvernorat de Gabès, au cœur d'une mobilisation marquée par un profond sentiment d'abandon.

À travers des mots forts, le Chef de l'État a salué la population de Gabès, «valeureuse et digne», qui, selon lui, résiste avec courage face aux tentatives d'instrumentalisation de sa douleur. Il a souligné que cette mobilisation citoyenne s'inscrit dans un moment «historique», façonné par une conscience nationale renouvelée.

«Je veille jour et nuit à la situation dans toutes les régions, à Gabès comme ailleurs», a-t-il assuré, illustrant une nouvelle fois sa proximité directe avec les réalités du terrain, contrairement à certains responsables politiques, présidents et chefs de gouvernement inclus, qui ont pris la fuite à l'étranger.

Le plus ironique dans tout cela est que ces derniers tentent toujours, lâchement, mais vainement, de tirer profit de la colère des habitants de Gabès, aidés en cela par des médias clairement orientés. Mais, grâce aux technologies modernes et aux réseaux sociaux, il est désormais plus facile de rappeler à la population leurs incohérences passées et présentes, ainsi que les promesses illusoires qu'ils ont faites.

Le lourd tribut des manquements antérieurs

Le Président a tenu à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un engagement circonstanciel, mais d'une position ferme et constante : «La Tunisie n'est ni à vendre ni à louer. Il n'est pas question de monnayer la douleur du peuple». Cette déclaration s'inscrit dans une succession de discours empreints de fermeté à l'égard des manquements survenus durant la décennie noire, dont l'impact néfaste résonne toujours avec la violence d'un séisme.

S'inscrivant dans l'histoire militante de la région, le Président affirme encore davantage sa proximité avec son peuple. Il a rappelé la mémoire du martyr Daghbaji, affirmant que si ce dernier était encore parmi nous, il «soutiendrait cette population par sa résistance héroïque contre les comploteurs». Par cette évocation, le Chef de l'État réaffirme que la lutte de Gabès s'inscrit dans une longue tradition patriotique qu'il s'engage à défendre.

Mais derrière ce soutien affiché, Kaïs Saïed a aussi pointé du doigt un lourd passif. Celui de gouvernements successifs qui, depuis plus d'une décennie, ont multiplié les promesses sans les avoir tenues. Il a dénoncé les milliards dépensés en 2017 pour des équipements abandonnés au Groupe chimique de Gabès. Il a aussi regretté que des travaux scientifiques sérieux, comme une thèse de doctorat proposant des solutions concrètes à la crise environnementale, soient restés sans suite.

«Des mercenaires ont tenté de brader cette structure stratégique. Mais l'Histoire les effacera», a-t-il averti, en référence à des responsables et forces internes accusés de compromettre les intérêts nationaux sous influence étrangère.

Trèves de propositions irréalistes

Le Président a rendu hommage à la maturité politique des manifestants de Gabès, qui ont exprimé leurs revendications dans un esprit de responsabilité, tout en réaffirmant le lien indéfectible entre le peuple tunisien et ses forces de sécurité. En réaffirmant son soutien à la population de Gabès, et fidèle à ses principes, le Chef de l'État inscrit son discours dans une volonté de reconnaissance des injustices passées et de réhabilitation de cette région.

Face à la crise environnementale à Gabès, les autorités ont relancé six projets majeurs pour réduire la pollution. Le ministre de la Santé a annoncé aussi un pôle contre le cancer pour faciliter les soins. Ces efforts témoignent d'une volonté claire de sortir du blocage par des solutions concrètes, encadrées par des experts du domaine.

Il est donc temps que les pseudo-spécialistes de tout bord cessent de proposer des solutions irréalistes ou déconnectées des réalités techniques, et laissent place aux professionnels compétents, capables d'apporter des réponses sérieuses, applicables et durables à une crise aussi complexe.