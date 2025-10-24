Tunisie: Réseau de drogue démantelé à Tunis - Plusieurs arrestations et saisies importantes

La brigade de recherches de la Garde nationale de Tunis a réussi à démanteler un réseau spécialisé dans le trafic de stupéfiants opérant dans la région de cité Essalema - Zahrouni, dans la capitale.

Deux individus ont été interpellés, dont un revendeur de drogue, et les agents ont procédé à la saisie de sept plaques de cannabis, d'un montant d'argent important ainsi que de deux véhicules.

Dans une seconde opération, menée dans la région de cité El Fahri, les unités de la Garde nationale ont arrêté un autre trafiquant et saisi deux plaques supplémentaires de cannabis.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de la lutte continue contre le trafic de stupéfiants et le renforcement de la sécurité urbaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À rappeler que, le mois dernier, les forces de sécurité avaient déjà démantelé une importante organisation criminelle internationale impliquée dans le trafic de drogue, à la suite d'une opération de renseignement minutieuse.

Cette opération d'envergure avait permis :

- la saisie de 2 942 plaques de cannabis,

- la confiscation de moyens logistiques conséquents, notamment trois voitures, un camion, trois motos, deux bateaux pneumatiques et quatre embarcations de pêche,

- la saisie d'une somme de 70 000 dinars,

- ainsi que des bijoux en métal précieux, un appareil de communication satellitaire de type Thuraya, un dispositif de brouillage avancé et une arme à feu.

Dix membres de cette organisation criminelle internationale ont été arrêtés.

Le parquet de Sousse 1 a ordonné à la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale de poursuivre les enquêtes et de maintenir les suspects en détention.