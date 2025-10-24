Tunisie: L'ONUDI et l'UE lancent au pays le projet « Green Forward Industrie » pour une économie circulaire

L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en collaboration avec l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, ainsi que le ministère de l'Environnement, a organisé, en Tunisie, un événement de présentation et de lancement du projet Green Forward Industrie (GFI), financé par l'Union européenne (UE).

Cette initiative marque une étape décisive dans la transformation industrielle verte de la Tunisie. Elle vise à démontrer des modèles économiques innovants, économes en ressources et circulaires, au sein des petites et moyennes entreprises (PME) des secteurs de l'automobile, de l'électricité et de l'électronique -- des filières clés pour l'économie d'exportation tunisienne.

« Dans le secteur industriel, l'économie circulaire n'est pas seulement une option, c'est une opportunité et une nécessité. Elle repose sur un principe simple : réduire, recycler et valoriser. Le secteur automobile tunisien, qui regroupe 300 entreprises et emploie 120 000 personnes, contribue à hauteur de 6 % au PIB et génère près de 3 milliards de dinars d'exportations », a déclaré Afef Chachi Tayari, cheffe de cabinet du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Un exercice de cartographie sectorielle a également été lancé pour identifier les chaînes de valeur présentant le plus fort potentiel de circularité. Réalisée par Beyond Solutions, cette étude permettra de sélectionner des projets pilotes qui seront mis en oeuvre début 2026. Ces projets démontreront des modèles d'affaires circulaires favorisant la création d'emplois verts et le renforcement de la compétitivité internationale.

« Cette initiative illustre l'engagement stratégique de l'ONUDI dans la région et notre soutien à la transition verte de la Tunisie », a indiqué Lassaad Ben Hassine, représentant de l'ONUDI en Tunisie. « Le projet Green Forward Industrie s'appuie sur l'expertise technique de l'ONUDI et les acquis du programme SwitchMed pour accompagner les PME tunisiennes dans l'adoption de modèles circulaires, le développement d'opportunités d'exportation et le renforcement de leur position dans les chaînes de valeur mondiales. »

Le projet GFI s'inscrit dans le cadre de l'Initiative régionale Green Forward, financée par l'Union européenne et mise en oeuvre dans huit pays du sud de la Méditerranée. Il soutient la transition vers l'économie circulaire à travers des réformes politiques, le renforcement des capacités institutionnelles et une assistance technique ciblée pour les PME.

« Avec Green Forward Industrie, nous franchissons une nouvelle étape de notre partenariat stratégique avec la Tunisie. L'Union européenne est fière de soutenir l'adoption de modèles d'économie circulaire dans un secteur aussi clé que l'automobile, dont 80 % des exportations sont destinées au marché européen. Cette initiative vise à réduire l'empreinte environnementale tout en renforçant la compétitivité et en créant des emplois verts pour les jeunes et les femmes », a affirmé Giuseppe Perrone, ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie.

Le secteur privé tunisien, représenté par l'UTICA, a exprimé son engagement à accompagner cette transition.

« Le projet Green Forward Industrie arrive à un moment décisif. Il représente non seulement une réponse aux défis environnementaux, mais aussi un levier de croissance et d'attractivité pour notre économie. Nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir cette initiative et faire de la Tunisie un modèle d'économie circulaire dans la région », a souligné Slim Ghorbel, membre du bureau exécutif de l'UTICA.