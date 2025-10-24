Tunisie: Les investissements poursuivent leur embellie

LA Tunisie nouvelle continue à avancer, parallèlement, sur les segments social et économique en vue de réussir l'oeuvre de développement durable et global, d'où la mise en place d'une stratégie pour impulser les investissements, un domaine considéré à juste titre comme un puissant la levier du développement et le véritable moteur de la croissance.

En effet, le dernier bulletin de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (Apii) annonce des chiffres appréciables concernant l'évolution des investissements déclarés, notamment dans le secteur industriel, où l'on a enregistré pas moins de 1451,3 MD à fin septembre 2025, portant sur 2.224 projets déclarés qui devraient générer 23.271 emplois, selon le même bulletin de conjoncture des neuf premiers mois de 2025.

Cette progression confirme la bonne santé des divers secteurs industriels, plus particulièrement ceux des matériaux de construction, mécanique et électrique (IME), la céramique, le textile-habillement et le cuir et chaussure (ICC) sans oublier que cela touche, surtout, les investissements totalement exportateurs.

Toujours côté chiffres qui ne mentent pas, le total des investissements à participation étrangère a atteint 307 millions de dinars, alors que les investissements déclarés par des Tunisiens s'élèvent à 1.144 MD.

Il convient de souligner, par ailleurs, que la tendance à la hausse était nettement visible dès le premier semestre de 2025 avec une augmentation de l'ordre de plus de 12% par rapport à 2024, sachant que la palme revient, comme d'habitude, au gouvernorat de Tunis.

Il faut dire que les indices positifs en la matière sont unanimement reconnus dans le sens où la Tunisia Investment Authority (TIA) a, déjà, annoncé une progression des investissements déclarés à l'échelle nationale pour la période de janvier à juin 2025, ce qui est bien étayé, à titre d'exemple, par un projet touristique majeur dans le gouvernorat de Jendouba, d'un montant de 300 millions de dinars, qui devrait générer 600 nouveaux emplois.

Autre témoin de taille : la confirmation de cette tendance haussière dans le secteur des services avec un maintien de l'embellie dans le domaine agricole, celui du tourisme, des énergies renouvelables, tout en touchant les régions de l'intérieur du pays avec une distinction pour le gouvernorat de Kairouan avec un taux de plus de 10% grâce à la réalisation d'un projet d'énergie renouvelable d'un montant de 280 millions de dinars.

En définitive, les indices prometteurs se multiplient dans plusieurs secteurs et régions avec des performances globalement encourageantes, même si elles sont, parfois, plus ou moins contrastées alors qu'une palme spéciale est à octroyer au secteur du cuir et chaussure qui continue à valoir à notre pays les plus grandes satisfactions.