Tunisie: Le Tunisien Brahim Houla élu président de l'Organisation internationale d'accréditation 'Globac'

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'ingénieur tunisien Brahim Houla a été élu président de l'Organisation internationale d'accréditation (Globac) à l'occasion de l'assemblée générale de l'organisation, tenue ce jeudi en Thaïlande.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du Conseil national de l'accréditation (TUNAC), Brahim Houla devient le premier Arabe et Africain à accéder à la présidence de cette instance internationale.

Le Conseil a également précisé que Globac succédera à l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) et du Forum international de l'accréditation (IAF), dans le cadre d'un processus de fusion destiné à renforcer la coopération mondiale en matière d'évaluation de la conformité et d'accréditation. Cette nouvelle entité vise à remplacer les deux structures existantes, qui sont des organismes mondiaux de référence pour l'accréditation des laboratoires, des organismes de certification et d'inspection. L'objectif est de créer une structure unique pour l'accréditation à l'échelle mondiale.

Avant cette élection, Brahim Houla a occupé plusieurs fonctions au sein du Conseil national de l'accréditation tunisien, où il a contribué activement à la promotion des standards internationaux de qualité et de reconnaissance mutuelle des certifications.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.