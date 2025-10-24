Tunisie: Le Tunisien Brahim Houla élu président de l'Organisation internationale d'accréditation 'Globac'

L'ingénieur tunisien Brahim Houla a été élu président de l'Organisation internationale d'accréditation (Globac) à l'occasion de l'assemblée générale de l'organisation, tenue ce jeudi en Thaïlande.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du Conseil national de l'accréditation (TUNAC), Brahim Houla devient le premier Arabe et Africain à accéder à la présidence de cette instance internationale.

Le Conseil a également précisé que Globac succédera à l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) et du Forum international de l'accréditation (IAF), dans le cadre d'un processus de fusion destiné à renforcer la coopération mondiale en matière d'évaluation de la conformité et d'accréditation. Cette nouvelle entité vise à remplacer les deux structures existantes, qui sont des organismes mondiaux de référence pour l'accréditation des laboratoires, des organismes de certification et d'inspection. L'objectif est de créer une structure unique pour l'accréditation à l'échelle mondiale.

Avant cette élection, Brahim Houla a occupé plusieurs fonctions au sein du Conseil national de l'accréditation tunisien, où il a contribué activement à la promotion des standards internationaux de qualité et de reconnaissance mutuelle des certifications.