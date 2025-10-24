Tunisie: Italie-Tunisie - Rencontre de deux jours pour renforcer la coopération dans le secteur des équipements agricoles

«Solutions italiennes pour la ferme du futur», tel est le thème d'un workshop de deux jours (22-23 octobre) démarré mercredi à Tunis en présence d'acteurs tunisiens et italiens dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

L'événement, organisé et promu par l'agence ICE de Tunis (section commerciale de l'ambassade d'Italie), en collaboration avec le Bureau des biens d'équipement du siège central de Rome et Federunacoma (Fédération nationales des constructeurs de machines agricoles), a été inauguré par l'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, le directeur du bureau de l'ICE de Tunis, Bernard Prevete, et Rym Haddaoui, responsable à l'Agence tunisienne de promotion des investissements agricoles (Apia).

La rencontre de deux jours vise à consolider le partenariat entre le deux pays dans le domaine des équipements agricoles à travers des rencontres Be to Be et des visites de terrain dans des entreprises tunisiennes actives dans les domaines agricole et agroalimentaire.

La délégation italienne, composée de huit grandes entreprises spécialisées dans la fabrication du matériel agricole, devrait rencontrer une centaine d'opérateurs locaux entre importateurs et distributeurs.

S'exprimant à l'ouverture de la rencontre, l'ambassadeur d'Italie, Alessandro Prunas, a déclaré : «La présence aujourd'hui de nombreuses entreprises italiennes et tunisiennes témoigne de la vitalité de la coopération bilatérale dans le secteur agricole, auquel est également dédié le programme Tanit, initiative phare du "plan Mattei" en Tunisie».

«L'Italie est fière d'être le premier fournisseur de machines et d'accessoires agricoles du pays, avec une part de marché de 30,5%», a-t-il souligné.

Bernard Prevete, directeur du Bureau de l'agence ICE de Tunis, a déclaré, pour sa part, que le succès incontesté des machines italiennes ne doit guère inciter à s'endormir sur ses lauriers à mais plutôt à satisfaire de nouveaux défis en passant de l'excellence du produit, qui est désormais un acquis, vers l'excellence du service.

«Le défi de demain se jouera précisément sur ce point : améliorer et structurer les services après-vente, garantir une disponibilité rapide et optimale des pièces de rechange, et assurer une assistance technique personnalisée sur l'ensemble du territoire tunisien», a-t-il souligné.

Rym Haddaoui a, de son côté, exposé les chiffres clés du secteur agricole tunisien, ses caractéristiques et les stratégies nationales en la matière, tout en rappelant le rôle de l'Apia en termes d'accompagnement des investisseurs agricoles de tous bords.

La Tunisie compte 516.000 entreprises agricoles actives, principalement privées et familiales. Le secteur est tiré par les oléiculteurs (29%), les éleveurs (22%) et les céréaliers (15%).

Elle se classe comme 2e producteur mondial d'huile d'olive (6 premiers mois de 2025) et est le seul pays du continent à détenir un certificat d'équivalence avec l'UE pour la production biologique, autant de facteurs qui font du pays un marché de choix pour les potentiels investisseurs.

Les échanges commerciaux entre les deux pays dans le secteur agricole sont en forte croissance : au cours des 9 premiers mois de 2024, les importations italiennes depuis la Tunisie dans l'agro-industrie ont atteint 1,1 milliard d'euros (+17,4% par rapport à la même période de l'année précédente).