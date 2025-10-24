Tunisie: Tournée du jury d'experts des Torchi Awards 2025 - Sur la route des pépites de la « street food » tunisienne !

Pour cette troisième édition des Torchi Awards, 220 restaurants tunisiens, situés dans 17 gouvernorats, ont pris part à cette aventure humaine et professionnelle, avec 328 plats concourant dans dix-sept catégories (brik, burger, chapati, chawarma, crêpes, fricassée, kafteji, lablabi, makloub, millefeuille, mlewi, ojja, pâtes italiennes, pâtes tunisiennes, pizza, pizza tranches et plat tunisien).

Après deux premières éditons auréolées de succès, la caravane des Torchi Awards a repris la route pour un troisième, caressant l'ambition de dénicher de nouvelles pépites de la « street food » tunisienne et valoriser le « travail de Sisyphe » de restaurateurs et d'artisans culinaires -- connus ou méconnus du grand public -- qui excellent sous nos cieux.

En effet, depuis le 5 jusqu'au 28 octobre, un panel de jury d'experts composé de professionnels des métiers de bouche -- chef Bessem Ben Abdallah (Mandelieu-la-Napoule, département des Alpes-Maritimes, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, France), premier chef tunisien titulaire d'une étoile Michelin en France (depuis 2024); chef Aïmen Samhoud (Genève, Suisse), vainqueur en 2022 de la 6e édition du télécrochet culinaire «TOP CHEF» dans sa version dédiée aux pays de l'Afrique du Nord et Moyen-Orient; chef Youssef Gastli (Paris, France), lauréat du Prix Lebey de la gastronomie 2017 de «La première installation» et distingué en 2023 par un «Bib Gourmand» au prestigieux Guide Michelin; chef Dhaker Béjaoui (Nice, France), ancien candidat de «TOP CHEF MENA»; cheffe Ahlem Nguili (Paris, France), enseignante des techniques culinaires pour l'Académie de Paris et membre des Toques françaises, etc.

-- sillonnent les patelins de nos régions, les villages et les villes du nord au sud du pays pour noter 220 restaurants inscrits dans cette troisième saga des Torchi Awards et noter 328 plats concourant dans 17 catégories (brik, burger, chapati, chawarma, crêpes, fricassée, kafteji, lablabi, makloub, millefeuille, mlewi, ojja, pâtes italiennes, pâtes tunisiennes, pizza, pizza tranches et plat tunisien).

« Pour cette troisième édition, les 220 restaurants participant aux Torchi Awards 2025 représentent 17 gouvernorats tunisiens, dont des nouvelles villes comme Siliana, Gabès et Médenine ainsi que le retour de Sidi Bouzid représenté par un restaurant », souligne Mme Yamina Khalfet Bakir, CEO de Torchi Food Media. « Cette année les restaurateurs ont montré un engagement particulier, avec une préparation beaucoup plus importante que les années précédentes. Ce qui montre l'impact du concours sur la scène culinaire tunisienne. », ajoute-t-elle.

Entre dégustations, visite des cuisines et de l'arrière du décor, évaluation de l'hygiène des établissements et conseils prodigués aux restaurateurs, le jury n'a pas ménagé ses efforts pour faire bénéficier les enseignes participantes à cette aventure humaine et professionnelle de leur expertise et, éminemment, de leur riche expérience.

« Le rendez-vous annuel des Torchi Awards est plus qu'une compétition nationale entre restaurants ou gargotes, c'est avant tout une occasion pour bénéficier de conseils et de remarques donnés par des professionnels chevronnés et de renommée internationale dans un élan de transmission et de partage de leur savoir. », fait savoir Mme Yamina Khalfet Bakir.

« Certes, il n'y aucun seul gagnant par catégorie, mais à mon humble avis, les 220 restaurants inscrits dans cette joute culinaire atypique sont tous des gagnants.

Cette tournée du jury d'experts offre aux restaurateurs, non seulement, un consulting gratuit et une visibilité sur nos différents canaux de communication que ce soit sur les réseaux socionumériques ou via les plateformes de nos partenaires médiatiques (Ex: Mosaqïque FM), mais aussi l'opportunité de se challenger et surtout peaufiner leur business avec des astuces et des idées qui leur permettent d'améliorer la qualité de leur service ainsi que le caractère organoleptique de leurs plats et, particulièrement, se mettre au diapason des standards de la restauration internationale pour garantir une expérience client (CX) optimale. », conclut-elle.

En attendant le cérémonie de remise des prix des Torchi Awards 2025 prévue fin novembre, voilà une belle initiative à encourager à tout prix... pour bien accompagner les acteurs de la cuisine de rue dans nos contrées et élever le niveau de la gastronomie tunisienne !