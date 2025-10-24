Tunisie: Trois terres domaniales récupérées à Manouba

23 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Une opération de récupération de trois terres domaniales agricoles a été menée, ce jeudi 23 octobre 2025, dans les localités d'Al Ansarine (deux parcelles) et de Borj Khalsi (une parcelle), dans le gouvernorat de Manouba.

Selon la commission régionale de suivi des terres domaniales agricoles, ces terrains, d'une superficie totale de 30 hectares, ont été restitués à l'État à la suite de l'exécution de trois décisions d'évacuation, motivées par l'exploitation illégale des parcelles par des tiers et le non-respect des clauses de bail rural.

La commission précise que la première parcelle, située à Tebourba, s'étend sur 13 hectares, tandis que les deux autres, localisées à Al Ansarine, couvrent ensemble 17 hectares.

