Burkina Faso: Société nationale des Substance précieuses - Un nouveau guichet d'achat d'or à Banfora

La Société nationale des substance précieuses (SONASP) a ouvert un nouveau guichet d'achat d'or à Banfora. La cérémonie officielle d'ouverture a eu lieu dans la matinée du jeudi 23 octobre 2025, en présence du président de la délégation spéciale de la commune, du directeur général de la SONASP et de nombreux acteurs de l'artisanat minier de la région.

Après Bobo-Dioulasso et Gaoua en octobre 2024, la Société nationale des substances précieuses (SONASP) a déposé ses valises à Banfora, dans la région des Tannounyan. Elle a en effet ouvert un nouveau guichet d'achat d'or dans la cité du Paysan noir, troisième du genre.

L'ouverture officielle du guichet a eu lieu, le jeudi 23 octobre 2025, au secteur 1 de la ville de Banfora lors d'une cérémonie placée sous la présidence du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Banfora, Yakouba Barro, et qui a connu la présence du Directeur général (DG) de la SONASP, le commandant Basile Zongo, et de nombreux invités dont des acteurs régionaux de l'artisanat minier. Les nouveaux locaux sont principalement composés de bureaux pour les agents et d'une salle des pesées.

Le DG de la SONASP a rappelé que sa structure a été créée en octobre 2023 par transformation de l'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisée (ANEEMAS) suite aux réformes opérées dans le secteur des mines et des carrières.

La création de la SONASP, à l'écouter, vise à mettre l'Etat au centre des activités d'exploitation minière artisanale et à petite échelle par l'exploitation, la commercialisation, la transformation des produits miniers et l'assainissement du circuit de la commercialisation de l'or.

Une nouvelle orientation, a poursuivi le commandant Zongo, qui devra permettre à l'Etat d'avoir un meilleur contrôle du circuit de la commercialisation de l'or produit artisanalement et partant, améliorer les retombées du sous-secteur de l'artisanat minier dans l'économie nationale, mais aussi de lutter contre les flux financiers illicites.

Répondre aux attentes

A en croire le DG de la SONASP, l'objectif de l'ouverture des guichets d'achat est de répondre aux attentes des acteurs partenaires de la SONASP dans la commercialisation de l'or. « La déconcentration du bureau d'achat répond à vos attentes de voir les opérations d'achat d'or se réaliser le plus proche possible de vous », s'est-il adressé aux artisans et acteurs miniers de la zone.

Et d'insister que l'ambition de la société est de couvrir toutes les zones à fortes concentration de sites miniers. M. Zongo a en outre remercié tous les partenaires de la SONASP, et a dit compter toujours sur leur accompagnement.

Le PDS de Banfora a salué le choix de sa commune pour abriter le troisième guichet d'achat d'or. Tout en promettant l'accompagnement de la commune à la SONASP dans sa mission, Yakouba Barro a invité les artisans miniers à une franche collaboration avec le nouveau guichet.

Yacouba Sagnon est le responsable des artisans miniers dans les Tannounyan. Il a témoigné la reconnaissance des artisans miniers pour ce nouveau guichet. « Nous accueillons ce guichet avec fierté parce que c'est ce qu'on attendait. Nous sommes enfin satisfaits », a-t-il affirmé.

Pour lui, outre sa proximité, le nouveau guichet garantit plus de sécurité aux acteurs dans l'écoulement du métal jaune.

« D'habitude on partait à Bobo pour vendre notre or. Au regard de l'insécurité ce n'était pas prudent de traverser des kilomètres avec de l'or », a témoigné le représentant des artisans miniers de la région. Une opération d'enrôlement a été lancée sur place pour permettre aux acteurs de l'artisanat minier de la région de s'enrôler et disposer de leurs cartes professionnelles d'artisan minier. Il existe trois types de cartes, la carte d'exploitant, celle de collecteur et celle de fournisseur de services.