Burkina Faso: Relance de l'économie locale - Le ministre Serge Gnaniodem Poda à l'écoute des acteurs du Goulmou

Une délégation du département en charge de l'industrie et du commerce, conduite par le ministre Serge Gnaniodem Poda, a séjourné à Fada N'Gourma, mercredi 22 octobre 2025. Durant son séjour, le ministre Poda a rencontré ses collaborateurs ainsi que les hommes d'affaires de la région pour recueillir leurs préoccupations et présenter les orientations et perspectives de son département.

Dans le cadre du Mois du consommer local et en prélude à la Semaine régionale de l'artisanat qui se tiendra dans le Nakambé à compter du 24 octobre, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, a pris langue avec les acteurs de la région du Goulmou, le mercredi 22 octobre 2025, à Fada N'Gourma.

Durant son séjour dans la cité de Yendabli, il a échangé, tour à tour et à huis clos, avec ses collaborateurs de la direction régionale en charge du commerce et des hommes d'affaires. Par ailleurs, le ministre Poda qui avait à ses côtés le gouverneur de la région, Ram Joseph Kafando, et un parterre d'autorités administratives, militaires et paramilitaires, a visité plusieurs structures associatives féminines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A pas de courses, il s'est rendu à l'Association grâce du Goulmou (AGG), reconnue pour son expertise en filature, teinture et tissage, puis à l'unité de transformation de riz de la coopérative TIN FI, portée par l'Association des femmes persévérantes. Ces visites lui ont permis de constater le savoir faire et le dynamisme des femmes du Goulmou dans la valorisation des produits locaux.

Au terme de cette randonnée, le ministre Poda est revenu sur le sens de sa tournée régionale. « Ce séjour dans la région du Goulmou répond à une exigence du ministère d'effectuer des missions sur le terrain dans les différentes régions pour échanger avec les autorités régionales, les structures déconcentrées du département ministériel ainsi que les acteurs économiques qui, ensemble, contribuent d'une manière ou d'une autre à la mise en oeuvre des missions assignées à notre département en matière de commerce, d'industrie et d'artisanat », a-t-il dit.

« Une démarche réconfortante »

Il a précisé que les échanges ont porté sur les préoccupations quotidiennes des acteurs, mais aussi sur les défis et les perspectives de son département. « Nous avons abordé les problématiques qui touchent à la fiscalité ainsi que les opportunités qui pourraient être les leurs pour qu'ils puissent redémarrer leurs activités qui avaient souffert de l'insécurité », a-t-il ajouté. Ainsi, le ministre Poda a salué la résilience des acteurs régionaux face aux multiples défis et les a exhortés à garder espoir.

« Ne vous découragez pas parce que le meilleur est à venir. Nous voyons les résultats qui sont effectifs sur le terrain en matière de sécurité grâce au travail salvateur abattu par nos Forces de défense et de sécurité et nos Volontaires pour la défense de la patrie », a-t-il ajouté. Au nom des opérateurs économiques de la région, Larba Lankoandé a salué l'initiative du ministre qu'il a qualifiée de « démarche réconfortante » pour le monde des affaires du Goulmou. Il a également remercié le gouvernement pour les actions entreprises en faveur de la relance économique.

Pour terminer, le ministre Poda a lancé un appel aux acteurs du Goulmou à se mobiliser pour participer à la Semaine régionale de l'artisanat. « Ce sera une occasion de plus pour vous d'y exposer les fruits de vos savoir-faire et de créer une sorte de réseautage avec d'autres acteurs au plan national », a-t-il déclaré. La délégation ministérielle a entamé sa tournée par une visite de courtoisie au palais du roi Untaanba pour « présenter ses civilités à l'autorité coutumière et lui demander des bénédictions ».