Burkina Faso: Médias - JVO n'est plus

Le journaliste Jean Victor Ouédraogo dit JVO est décedé, le mercredi 22 octobre 2025, des suites de maladie.

Ancien correspondant des Éditions Sidwaya à Ouahigouya et ancien directeur de la communication de la Primature du Burkina Faso, Jean Victor Ouédraogo, dit JVO a rangé définitivement sa plume et son micro. Son décès est survenu

le mercredi 22 octobre 2025 à l'hôpital de Tengandogo. Sidwaya présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs.

Le progamme des obsèques

SAMEDI 25 OCTOBRE 2025

07h00 : Levée du corps à la morgue du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo (CHU - T) pour son domicile à Garguin ;

07h30 : Départ du cortège funèbre du domicile (Garguin) pour l'Église Wendtoin à Kagtoudin ;

09h00 : Début du culte funèbre à l'Église Wendtoin ;

10h30 : Inhumation au domicile familial à Silmissin non loin de BRAFASO.

Apocalypse 14 Verset 13

« Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. »

UDP