Burkina Faso: Médias - JVO n'est plus

24 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le journaliste Jean Victor Ouédraogo dit JVO est décedé, le mercredi 22 octobre 2025, des suites de maladie.

Ancien correspondant des Éditions Sidwaya à Ouahigouya et ancien directeur de la communication de la Primature du Burkina Faso, Jean Victor Ouédraogo, dit JVO a rangé définitivement sa plume et son micro. Son décès est survenu

le mercredi 22 octobre 2025 à l'hôpital de Tengandogo. Sidwaya présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs.

Le progamme des obsèques

SAMEDI 25 OCTOBRE 2025

07h00 : Levée du corps à la morgue du Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo (CHU - T) pour son domicile à Garguin ;

07h30 : Départ du cortège funèbre du domicile (Garguin) pour l'Église Wendtoin à Kagtoudin ;

09h00 : Début du culte funèbre à l'Église Wendtoin ;

10h30 : Inhumation au domicile familial à Silmissin non loin de BRAFASO.

Apocalypse 14 Verset 13

« Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. »

UDP

Lire l'article original sur Sidwaya.

