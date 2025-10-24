Congo-Kinshasa: Un élève tué et deux enseignants agressés par des militaires des FARDC en Ituri

Un drame grave s'est produit lundi 20 octobre 2025 dans le territoire de Djugu, en Ituri, où un élève d'une école primaire de Bunia a été tué par des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC). Selon des témoins et la société civile locale, cet élève, qui s'était aventuré dans la brousse près du village de Vu pour ramasser des lianes de corde exigées à l'école, a été surpris puis abattu par des militaires. Il portait des vêtements ordinaires, son uniforme scolaire protégé dans une sacoche en raison de la pluie.

Par ailleurs, deux enseignants se rendant à l'école ont été arrêtés et battus par des soldats dans le même secteur. Ces enseignants ont été contraints de servir d'éclaireurs pour les militaires dans une opération contre des miliciens de la Convention pour la Révolution du Peuple (CRP) de Thomas Lubanga. Après avoir résisté à cette contrainte, ils ont été battus avant d'être relâchés, déplorent les acteurs de la société civile locale.

Cette tragédie intervient dans un contexte où la société civile et les notables locaux dénoncent une multiplication préoccupante des violations des droits de l'homme perpétrées par certains militaires. Ces derniers ont tendance à assimiler sans preuve les populations civiles aux miliciens, ce qui exacerbe la méfiance entre civils et militaires, fragilisant ainsi la coopération nécessaire pour vaincre les groupes armés.

La société civile appelle la justice militaire à interpeller les auteurs de ces actes ainsi que leurs commandants pour mettre fin à l'impunité et restaurer la confiance entre la population et l'armée. Jusqu'à présent, aucune réaction officielle de l'armée n'a été communiquée à ce sujet.

Ce type d'événement rappelle d'autres tragédies similaires en Ituri , notamment le meurtre d'un jeune joueur de football dans la localité de Ezekere, également tué par par des militaires incontrôlés, suscitant de vives indignations au sein de la communauté.