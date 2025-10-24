Madagascar: Marius Fenoamby - « Les chanteurs ne sont pas des girouettes ! »

Doyen respecté, référence des mélomanes malgaches, ambassadeur culturel de Madagascar à l'étranger, Marius Fenoamby est le mieux placé pour canaliser ses frères et soeurs de «son».

Le griot d'Ampanefena s'est enfin. Il lance un message à ses amis artistes, notamment les musiciens et les chanteurs. La mélodie doit être composée avec justesse. Un vrai mélomane devrait également une oreille musicale aiguisée.

Ces dix dernières années, les chansonniers ont tendance à oublier leur rôle. L'artiste informe, avertit ses compatriotes. « Il faut laisser la politique aux politiciens. Le fait d'être proche d'eux, les esthètes embrassent naturellement leur idéologie. C'est un danger car ils seront des perroquets répétant sans réfléchir les mots de ceux ou celles qui les insufflent des balivernes», soutient-il. En effet, le quatrième art devient un outil de propagande. Les dilettantes se sont transformés en acteurs politiques, voire des comédiens en raison de l'argent.

Et « quand l'argent parle, la vérité se tait», disait un proverbe. Évidemment, bon nombre de virtuoses ont vu leurs popularités dégringolées. La crédibilité bancale, la confiance érodée les contraignent à se retirer. En sus, les auditeurs ont gardé le comportement arrogant de ces auxiliaires. Les propos qu'ils postent sur les réseaux sociaux alimentent un sentiment de mépris envers ceux n'ayant pas eu la chance de côtoyer les intendants du pays. Certains se proclament «les amis du présidents».

Le contexte actuel incite les jeunes stars à réfléchir. La prise de position ne jouait guère à la faveur de leurs aînés. « Nous ne sommes pas des girouettes tournant à tout vent. Au contraire, nous montrons le chemin droit», a-t-il appuyé. Oui, le talent constitue à accomplir la mission, un don pour concevoir une création. Autrement dit, les adeptes de la musique alimentaires occupent largement la scène musicale malgache en dépit des paroliers. Le mot d'ordre : vite vendre.

Fenoamby entérine, toutefois, les paroles engagées. « Le texte relate la personnalité de celui qui l'écrit. On peut absolument revendiquer, tirer la sonnette d'alarme parce que nous sommes la voix des sans voix, les marginalisés, la majorité silencieuse. Nous émettons l'opinion publique. Cela est valable pour tous les artistes quelque soit leur discipline. J'admire beaucoup ce que font nos peintres, nos écrivains-poètes . N'est-pas une grande responsabilité?».

Force est de rappeler que, cette personnalité a exporté les moeurs et les coutumes de son pays en Europe à travers sa sonorité, ainsi que des ateliers. Ses propos demeurent d'actualité. Son single diffusé officiellement le 17 août 2020 évoque «Ikotofetsy sy Maka» évoque la situation de Madagascar gangréné par la corruption...