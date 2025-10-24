Madagascar: Ultra Trek des Collines Sacrées 2025 - Une aventure sportive, culturelle et humaine au coeur des Hautes Terres Centrales

Du 21 au 23 novembre 2025, l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) revient pour sa sixième édition avec neuf épreuves réparties sur trois jours. Organisé par l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA), cet événement s'impose comme le rendez-vous incontournable des passionnés de trail et de nature à Madagascar. Les inscriptions restent ouvertes au kiosque d'Antaninarenina.

Une course née d'une ambition patrimoniale

L'UTCS n'est pas une course comme les autres. Elle puise son essence dans l'histoire du royaume merina, dont les collines sacrées sont les témoins silencieux. C'est le roi Andrianampoinimerina, figure emblématique de l'unification des Hautes Terres Centrales, qui a donné à ces collines leur dimension symbolique. En installant chacune de ses épouses sur une colline distincte, il a ancré son pouvoir dans le paysage.

Aujourd'hui, ces douze collines sacrées: Ambohimanga, Ambohidrabiby, Ambohidratrimo, Antsahadinta, Ambohijoky, et bien d'autres, sont au coeur du parcours de l'UTCS. L'ORTANA a entrepris un travail de fond pour relier ces sites par des sentiers balisés, formant une boucle de 182 kilomètres, réalisable en neuf étapes. Ce tracé, baptisé Trek des Collines Sacrées (TR1), constitue la colonne vertébrale de l'événement. Chaque année, l'UTCS en reprend une partie, permettant aux participants de découvrir ces lieux chargés d'histoire tout en relevant un défi sportif.

Pourquoi participer à l'UTCS ?

Participer à l'UTCS, c'est bien plus que courir. C'est s'offrir une parenthèse de respiration dans un quotidien souvent stressant. C'est se reconnecter à la nature, à soi-même, aux autres. C'est vivre une aventure qui laisse des traces, dans les jambes certes, mais surtout dans le coeur. L'événement est accessible à tous, grâce à la diversité des parcours.

Que l'on soit débutant ou confirmé, chacun peut trouver une course adaptée à son niveau. Les paysages traversés sont d'une beauté saisissante : collines verdoyantes, rizières en terrasses, forêts d'eucalyptus, formations rocheuses, villages typiques. Chaque pas est une découverte. L'ambiance est chaleureuse et conviviale. Les villageois accueillent les coureurs avec des sourires, des encouragements, parfois même des chants. Les bénévoles sont présents à chaque étape, veillant au bien-être et à la sécurité de tous.

Les ravitaillements sont l'occasion de reprendre des forces, mais aussi de partager un moment avec les autres participants. L'UTCS est aussi une opportunité de découvrir des sites historiques majeurs, souvent méconnus. Ambohimanga, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ambohidrabiby, fief du roi Ralambo, Antsahadinta, ancienne capitale royale... autant de lieux qui racontent l'histoire de Madagascar et méritent d'être explorés. Enfin, participer à l'UTCS, c'est soutenir une initiative locale porteuse de sens. L'événement génère des retombées économiques pour les communautés traversées, valorise les produits du terroir, encourage le tourisme durable.

Une organisation professionnelle et passionnée

Derrière l'UTCS se cache une équipe dévouée, portée par une vision claire : promouvoir un tourisme authentique, durable et inclusif. L'ORTANA, pionnier des activités de randonnée dans la région, mobilise ses ressources humaines et techniques pour garantir une organisation irréprochable. Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif, veille à la cohérence globale du projet.

Mihoby Andriamaromiadana, chargée de la communication, assure la visibilité de l'événement. Lalaina Rajoelimanana, responsable des courses et des bénévoles, coordonne les centaines de personnes mobilisées sur le terrain. Mahefa Rakotomanga, responsable logistique et technique, garantit la fluidité des opérations. Chaque détail est pensé : les parcours sont balisés avec précision, les ravitaillements sont réguliers et bien fournis, la sécurité est assurée par une synergie entre les Fokontany traversés, les agents de sécurité, les kinés, les médecins, les infirmiers et les ambulances. Cette rigueur permet aux coureurs de se concentrer sur l'essentiel : vivre pleinement leur aventure.

Neuf épreuves pour tous les profils

L'édition 2025 propose neuf courses, conçues pour répondre à tous les niveaux de pratique. Des ultra-trailers aguerris aux familles en quête d'aventure douce, chacun peut trouver sa place.

Vendredi 21 novembre 2025 : les hostilités s'ouvrent avec trois courses majeures. À 4h30 du matin, le Trail Vakinisisaony démarre depuis Ambatofotsy pour rallier Ankadimanga sur 48,3 kilomètres avec 2 076 mètres de dénivelé positif. À 6h30, la version découverte de cette course prend le relais depuis Ankadinandriana jusqu'à Ankadimanga, sur 29 kilomètres et 1 109 mètres de dénivelé.

Samedi 22 novembre 2025 : les coureurs s'élanceront sur les sentiers du Trail Avaradrano. À 4h30, le départ est donné à Ankadimanga pour une traversée vers Ambohimanga sur 47 kilomètres et 2 007 mètres de dénivelé. À 6h30, la version découverte relie Ambatolampikely à Ambohimanga sur 23 kilomètres et 874 mètres de dénivelé.

Dimanche 23 novembre 2025 : le Trail Marovatana prend le relais. À 4h30, les coureurs partent d'Ambohimanga pour rejoindre Ambohitsimeloka sur 32,5 kilomètres et 1 302 mètres de dénivelé. À 6h30, la version découverte démarre à Tsimanjina pour rallier Ambohitsimeloka sur 18 kilomètres et 678 mètres de dénivelé. Toujours le dimanche, deux courses accessibles aux plus jeunes et aux familles sont proposées à Ambohitsimeloka. À 8h30, le Kilonga Trail offre une boucle de 2,76 kilomètres avec 82 mètres de dénivelé. À 9h00, la Découverte Ambohitsimeloka propose une boucle de 5,14 kilomètres avec 163 mètres de dénivelé.

Ultra Tour : Cette épreuve reine combine les trois grandes courses - Vakinisisaony, Avaradrano et Marovatana - sur un total de 127,5 kilomètres et 5 385 mètres de dénivelé, répartis sur les trois jours du 21 au 23 novembre 2025.

Une édition mémorable

L'année dernière, l'UTCS avait rassemblé 1 160 participants venus de 17 pays différents. Parmi eux, des figures emblématiques du trail, mais aussi de nombreux amateurs venus relever un défi personnel. Hajanirina avait remporté l'Ultra Tour en 11h37mn6sec, tandis que la Française Pauline Winer s'était imposée chez les dames en 16h, 47mn24sec. Cette année encore, l'UTCS accueille des athlètes de renom. La Mauricienne Anne Marie John, récemment victorieuse de la Métis Trail 2025, devançant même les hommes au classement général, sera de la partie.

À ses côtés, le Réunionnais Vincent Perroult, habitué des podiums sur le Grand Raid de La Réunion et plusieurs fois vainqueur du Trail du Volcan, apportera son expérience et son charisme à l'événement. L'UTCS bénéficie du soutien massif de partenaires qui tiennent à coeur la réussite de l'événement. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat apporte son appui institutionnel, aux côtés de grandes entreprises comme Assurance Aro, Connecteo, Colas, Radisson Hotel Group, Eau Vive, Pharmacie by Waka et Orange Madagascar.