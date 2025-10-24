Tunisie: BEI - Enquête - La difficulté d'octroi de crédit limite la capacité des PME à exporter

45 % des PME qui réussissent à exporter le font à une échelle restreinte, faute de moyens pour s'adapter aux normes internationales, développer leur réseau logistique ou investir dans la prospection commerciale.

Près de 35 % des PME tunisiennes affirment que la difficulté à obtenir un crédit limite directement leur capacité à exporter, c'est ce qui ressort des résultats du second volet d'une enquête réalisée par la Banque européenne d'investissement (BEI) sur les défis des PME en Tunisie en 2025 publiée, hier mercredi.

Selon cette enquête réalisée dans le cadre

du Trade and Competitiveness Program (TCP), cofinancé par l'Union européenne (UE), 45 % des PME qui réussissent à exporter le font à une échelle restreinte, faute de moyens pour s'adapter aux normes internationales, développer leur réseau logistique ou investir dans la prospection commerciale.

En fait, l'étude, menée auprès de 150 dirigeants de PME tunisiennes opérant dans les chaînes de valeur stratégique, notamment, l'industrie automobile, l'agro-industrie et le textile, note que le financement bien qu'il constitue un levier essentiel pour la survie et la croissance des entreprises, toutes les PME tunisiennes ne disposent pas des mêmes opportunités d'accès au crédit.

En Tunisie, une part importante des PME continue de rencontrer des difficultés pour obtenir un financement formel, freinant ainsi leur développement et leur compétitivité. Dans ce cadre, 44 % des dirigeants sondés déclarent avoir obtenu un prêt auprès d'une institution financière, 15 % se sont vu en refuser un et 38 % ont encore recours à des sources informelles (proches, amis, réseaux personnels) pour financer leur activité.

D'autre part, seulement 3 % des répondants déclarent ne jamais avoir sollicité un financement formel ou informel, ce qui met en évidence la nécessité des PME tunisiennes à obtenir un soutien financier externe pour soutenir leur activité et leur croissance.

Les résultats de cette enquête révèlent que les PME et TPE, essentielles pour l'économie tunisienne et représentant 95% du tissu entrepreneurial national, se retrouvent souvent face à des conditions de prêt qu'elles estiment dissuasives.

«Les taux d'intérêt peu avantageux (82 %), les garanties exigées trop importantes (52 %) et la complexité des procédures (53 %), figurent parmi les principaux freins identifiés

», souligne l'enquête de la BEI. Et de préciser que des obstacles immatériels, comme le manque d'accompagnement (30 %) et l'insuffisance d'information sur les options de financement disponibles (28 %), viennent également limiter l'accès à ces dispositifs. La BEI collabore étroitement avec les banques tunisiennes afin de rendre le système financier plus favorable aux PME.

À travers le TCP, la BEI propose aux institutions financières locales des mécanismes de garantie partagée visant à réduire leur exposition au risque lorsqu'elles financent les projets d'investissement portés par les PME issues des chaînes de valeur stratégiques.