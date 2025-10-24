Effectuant une visite au gouvernorat de Jendouba, le ministre de la Santé a annoncé l'engagement du département à doter les hôpitaux régionaux de Tabarka et Jendouba d'un certain nombre d'équipements dont un appareil d'imagerie pour le dépistage du cancer du sein et un scanner.

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a souligné hier jeudi, que la numérisation du secteur de la santé a été dictée par le développement des technologies et le besoin des patients de bénéficier de services de santé rapides et simplifiés incluant la réduction des délais d'attente et l'encombrement.

Ferjani a précisé, au cours d'un point de presse tenu à l'hôpital régional de Tabarka après avoir visionné les consultations à distance par scanner dans cet établissement, que la téléradiologie permettra de connecter les médecins spécialistes aux hôpitaux et d'exploiter la numérisation de manière optimale afin d'assurer l'accès aux soins de santé pour tous, en particulier dans les régions reculées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre de sa visite à l'hôpital régional de Tabarka, deuxième étape de sa visite de terrain dans le gouvernorat de Jendouba, le ministre de la santé s'est engagé à doter cet établissement d'un appareil d'imagerie pour le dépistage du cancer du sein, en raison de l'augmentation du nombre des patients dans la région.

Dans le même contexte, il a annoncé que l'hôpital régional de Jendouba sera doté d'un second scanner, pour renforcer les opérations de dépistage et de traitement.