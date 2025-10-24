Sénégal: Le SIMA, une ambition d'intégration africaine

Dakar — Le Salon international des médias d'Afrique (SIMA), dont la première édition se tient à Dakar du 27 au 30 octobre à Dakar, est une initiative fondée sur "des ambitions concrètes" de positionnement du Sénégal comme carrefour médiatique africain, avec pour objectif de faire des médias un levier d'intégration africaine, a déclaré à l'APS le coordonnateur de cet évènement, Matar Silla.

"Nous sommes dans le dernier virage. Le SIMA est une première sur le continent et il s'agit d'un salon panafricain fondé sur des ambitions concrètes de positionnement du Sénégal comme carrefour médiatique africain, avec pour objectif de faire des médias un levier d'intégration africaine, en favorisant une meilleure connaissance mutuelle, la levée des préjugés et la libre circulation des idées", a-t-il dit.

Le Salon international des médias d'Afrique se veut "un creuset d'échanges pour bâtir une véritable communauté africaine des médias, au service de l'intégration et du développement du continent", a insisté Matar Silla.

Des panels, sessions de formation et expositions sont au menu de la première édition du SIMA portant sur le thème "L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias".

Des professionnels et acteurs des médias de tout le continent africain sont attendus à cette rencontre qui dépasse le simple cadre d'un forum pour offrir un espace de réflexion, de formation et de réseautage entre les professionnels des médias africains, selon Matar Silla.

"Au moment où nous parlons, 23 pays seront représentés, parmi lesquels le Nigéria, le Ghana, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Niger et le Bénin", a-t-il détaillé.

La radio panafricaine Ifrikya FM, basée en Algérie, va participer à ce salon, de même que des représentants de Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane, qui vont animer des masterclass sur la production audiovisuelle, ainsi que des panels thématiques sur le droit à l'information, l'éthique et l'économie des médias, a indiqué M. Silla.

"Ce n'est pas seulement un salon francophone, mais un espace inclusif réunissant les différentes aires linguistiques du continent", a relevé le coordonnateur du SIMA.

Matar Silla a également annoncé qu'une conférence ministérielle sur le droit à l'information au Sahel se tiendra lors du SIMA, avec la participation des ministres du Niger, du Mali et du Burkina Faso, pour débattre des enjeux liés à la gouvernance de l'information dans la région.

L'ouverture officielle de la rencontre va se dérouler au Théâtre national Daniel Sorano, en présence des plus hautes autorités du Sénégal.

Des panels animés par près de 100 intervenants, dont 20 % de femmes, sont au menu de la manifestation, sans compter des discussions thématiques sur l'éthique, l'innovation, le droit à l'information, l'économie des médias et la formation professionnelle.

Des figures emblématiques des médias sénégalais, à l'instar de Martin Faye, Mamadou Baal, El Hadji Thiam, Moustapha Sow et Adama Sow, sont également attendues à cette première édition du Salon international des médias d'Afrique.

Le SIMA entend associer les universités, les écoles de journalisme, la société civile et les entreprises, au regard de "l'engouement" suscité par le projet auprès de l'ensemble du microcosme sénégalais, des juristes aux cinéastes.

Le coordonnateur du SIMA a salué, à travers cette manifestation, une idée "originale" du directeur général de la Maison de la presse, Sambou Biagui, à l'origine de ce concept qui a mûri "pendant 15 mois".

L'organisation repose sur une démarche inclusive impliquant les médias publics sénégalais (RTS, Le Soleil, TDS, APS) et le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).

Matar Silla a exprimé son souhait de voir ce salon s'inscrire durablement dans le calendrier culturel, médiatique et sociétal africain, dans l'espoir que le Sénégal devienne un point de convergence et d'innovation pour les acteurs du continent.