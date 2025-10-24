Sénégal: Mbeuleukhé - Des fournitures scolaires d'une valeur de six millions CFA aux établissements scolaires

24 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbeuleukhé — La mairie de Mbeuleukhé, dans le département de Linguère, a dégagé une enveloppe de six millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires destinées aux établissements éducatifs de la commune, a-t-on appris d'un adjoint au maire de cette localité.

"Cette initiative n'est pas nouvelle. Elle date de 2014 et traduit la volonté constante du maire Aliou Dia, ancien député et enseignant de formation, d'accompagner sa population à travers le soutien à l'éducation", a déclaré Aliou Diop.

Les bénéficiaires de ce don sont la case des tout-petits, les deux écoles élémentaires, le lycée de Mbeuleukhé ainsi qu'un "daara" moderne, a précisé M. Diop en marge de la cérémonie de remise des fournitures, jeudi.

Il s'agit de cahiers, de sacs, de stylos et de rames de papier, a-t-il détaillé en parlant des fournitures distribuées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'adjoint au maire de Mbeuleukhé, cette démarche vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à encourager la réussite scolaire.

"Nous invitons les bénéficiaires à faire bon usage du matériel et à sensibiliser les élèves sur les effets négatifs d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux", a-t-il déclaré.

Le censeur du lycée de Mbeuleukhé, Tamsir Nguirane, les directeurs d'écoles élémentaires et les présidents des associations de parents d'élèves ont salué ce geste du maire, qui contribue, disent-ils, à un bon démarrage des cours et à améliorer les résultats scolaires.

En plus de ce don de fournitures scolaires, la mairie de Mbeuleukhé a également construit dix salles de classe dans les différents établissements de la commune et rénové la case des tout-petits.

 

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.