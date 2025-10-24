Sénégal: Mbeuleukhé - Des fournitures scolaires d'une valeur de six millions CFA aux établissements scolaires

Mbeuleukhé — La mairie de Mbeuleukhé, dans le département de Linguère, a dégagé une enveloppe de six millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires destinées aux établissements éducatifs de la commune, a-t-on appris d'un adjoint au maire de cette localité.

"Cette initiative n'est pas nouvelle. Elle date de 2014 et traduit la volonté constante du maire Aliou Dia, ancien député et enseignant de formation, d'accompagner sa population à travers le soutien à l'éducation", a déclaré Aliou Diop.

Les bénéficiaires de ce don sont la case des tout-petits, les deux écoles élémentaires, le lycée de Mbeuleukhé ainsi qu'un "daara" moderne, a précisé M. Diop en marge de la cérémonie de remise des fournitures, jeudi.

Il s'agit de cahiers, de sacs, de stylos et de rames de papier, a-t-il détaillé en parlant des fournitures distribuées.

Selon l'adjoint au maire de Mbeuleukhé, cette démarche vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à encourager la réussite scolaire.

"Nous invitons les bénéficiaires à faire bon usage du matériel et à sensibiliser les élèves sur les effets négatifs d'une mauvaise utilisation des réseaux sociaux", a-t-il déclaré.

Le censeur du lycée de Mbeuleukhé, Tamsir Nguirane, les directeurs d'écoles élémentaires et les présidents des associations de parents d'élèves ont salué ce geste du maire, qui contribue, disent-ils, à un bon démarrage des cours et à améliorer les résultats scolaires.

En plus de ce don de fournitures scolaires, la mairie de Mbeuleukhé a également construit dix salles de classe dans les différents établissements de la commune et rénové la case des tout-petits.