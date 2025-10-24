Sénégal: La vallée du fleuve Sénégal, un territoire riche et vulnérable' (gouverneur)

Saint-Louis — La vallée du fleuve Sénégal, qui s'étend sur plus de 800 km entre le Sénégal et la Mauritanie, est un territoire à la fois riche et vulnérable dont le potentiel peut toutefois impulser un développement inclusif et durable, soutient gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall.

"La vallée du fleuve Sénégal, qui s'étend sur plus de 800 km [...] entre le Sénégal et la Mauritanie, est à la fois un territoire riche et vulnérable", a-t-il déclaré.

Le chef de l'exécutif régional intervenait jeudi à la cérémonie d'ouverture d'un atelier de concertation du comité de pilotage transfrontalier local entre le Sénégal et la Mauritanie.

Cette rencontre de deux jours est organisée sous l'égide de la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF), en partenariat avec le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS).

Selon Al Hassan Sall, la vallée du fleuve Sénégal est confrontée à des "défis majeurs" se traduisant par un déficit d'infrastructures, un accès limité aux marchés, une connexion transfrontalière insuffisante, en plus d'une forte exposition aux effets du changement climatique.

En dépit de tout cela, la vallée du fleuve Sénégal représente "un espace d'opportunités", selon le gouverneur de Saint-Louis.

"Son potentiel agricole, son urbanisation rapide et ses liens communautaires profonds sont autant de leviers pour un développement inclusif et durable", a souligné Al Hassan Sall.

"Cela suppose naturellement la mise en oeuvre et le maintien d'infrastructures modernes, durables et pleinement alignées sur les besoins réels des populations locales", a ajouté le gouverneur.

A en croire M. Sall, c'est dans cet esprit que les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, ont initié le e Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal.

Le PRDC-VFS vise à améliorer l'accès aux infrastructures et services intégrés résilients au climat et inclusifs dans les communautés frontalières ciblées de la vallée du fleuve Sénégal, a indiqué le gouverneur de Saint-Louis.

Il a par ailleurs souligné que ce projet incarne "une volonté politique forte de transformation territoriale, de cohésion sociale et de résilience communautaire".

Les deux États ont engagé des actions conjointes pour une gestion concertée de leur frontière commune, sous la coordination des Commissions nationales de gestion des frontières (CNGF), a relevé M. Sall.

Dans un entretien avec des journalistes, en marge de la cérémonie d'ouverture de l'atelier, le coordonnateur du PRDC-VFS au Sénégal, Mamadou Diédhiou, a insisté sur le cadre de coordination du projet, lequel cadre, selon lui, vise à faciliter la mise en oeuvre de ses activités.

Le coordonnateur du PRDC-VFS en Mauritanie, Ahmed Salem Marrakchi, le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, entre autres personnalités, ont également pris part à cette rencontre.