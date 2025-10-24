Thiès — L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès département, Cheikhou Sidibé, a lancé jeudi le programme "Waajal Xale Yi" dans les écoles de Sinthiou Yoro Sadio et Keur Massamba Guèye 2, une initiative du ministère de l'Education nationale visant à promouvoir les valeurs civiques, citoyennes et patriotiques chez les élèves, a constaté l'APS.

Le programme "Waajal Xale Yi", mis en oeuvre en partenariat avec le ministère des Forces armées, a été lancé officiellement dans des lycées ciblés à travers le pays. Le lycée Malick Sy a été choisi à Thiès.

Autour du drapeau, l'inspecteur Cheikhou Sidibé a donné aux enfants une sorte de cours en plein air sur les significations des couleurs nationales et leurs implications dans leurs comportements de tous les jours.

"Ce qui est important, ce sont surtout les comportements, le savoir-être attendus d'eux, sur la base de ces connaissances cognitives", a-t-il indiqué à l'APS.

"Waajal Xale Yi, c'est préparer les enfants à un comportement meilleur pour les lendemains qui les attendent", a dit l'inspecteur.

"Ce sont les enfants qui sont l'avenir de ce pays", a-t-il relevé, ajoutant qu"'il va falloir que nous formions davantage nos enfants pour rompre avec le désordre que chacun peut constater présentement".

"Un pays ne peut compter que sur ses ressources naturelles, minières, mais avant tout ses ressources humaines", a dit M. Sidibé.

D'où la nécessité, au-delà de les instruire, d'éduquer les enfants appelés à gérer ce pays dans quelques années, a poursuivi l'IEF.

"L'IA (inspecteur d'académie) nous a instruits aujourd'hui de procéder au lancement du programme Waajal Xale Yi. Nous avons mis en place un plan d'action dans lequel nous avions choisi l'école Keur Massamba Guèye 2 et Sinthiou Yoro Sadio [...] pour mettre le focus", a dit Cheikhou Sidibé.

Il a précisé que la même activité était attendue dans les 273 écoles et collèges du département.

L'inspecteur Cheikhou Sidibé se dit convaincu que "si les enseignants, les parents et la société s'y mettent, nous arriverons aux résultats" escomptés, mais reconnait qu'un changement de comportement "s'inscrit dans la durée".

Abdou Sané, président de l'association des parents d'élèves (APE).Abdou Sané, président de l'association des parents d'élèves (APE) de l'école Keur Massamba Guèye, estime que si le Sénégal avait un tel programme "depuis le début", nous n'en serions pas là. "Puisque nous avons débuté, ce n'est pas tard, nous pouvons réussir", a-t-il toutefois ajouté.

Le directeur de l'école Keur Massamba Guèye 2, Mamadou Fall, a dit apprécier "à sa juste valeur" ce programme "arrivé à son heure", au moment où "les valeurs ancestrales s'effritent, voire se perdent". D'où l'importance de "tenter de les restaurer, en commençant par (la base), à savoir le préscolaire et l'élémentaire pour les inculquer aux enfants".

"Ce sont des valeurs de civisme et de patriotisme auxquelles nous tenons tant pour asseoir notre développement", insiste le directeur d'école.

Le directeur de l'école Keur Massamba Guèye 2, Mamadou Fall.Se disant "fier" du choix porté sur son établissement pour le coup d'envoi de cette initiative gouvernementale, il s'engage, après le lancement, à "faire tout" avec son équipe pédagogique, pour amener les enfants à s'approprier ces valeurs, à travers l'approche par les compétences.

Créée en 2014-2015, avec 28 apprenants, l'école Keur Massamba Guèye 2, située vers la sortie de Thiès, compte pĺus de 500 élèves, issus de plusieurs quartiers, pour 12 enseignants de français et deux maitres d'arabe.

Le directeur de l'école Sinthiou Yoro Sadio, une autre structure scolaire où l'inspecteur a aussi lancé le programme le même jour, a aussi apprécié cette initiative.

Au-delà des journées de lancement de jeudi et vendredi, le programme se déroulera tout au long de l'année, a assuré Yaya Diatta, ajoutant que les enseignants saisiront toutes les occasions qui se présenteront pour rappeler aux élèves les valeurs de civisme, de citoyenneté et de patriotisme.

Yaya Diatta directeur école Sinthiou Yoro Sadio.ADI/BK