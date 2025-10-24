Ile Maurice: Agaléga - Chenge faiblit, les habitants restent à l'abri

Selon la station météorologique de Vacoas, la tempête tropicale modérée Chenge a montré des signes d'affaiblissement dans la soirée d'hier, apportant un léger répit aux habitants d'Agaléga, toujours en vigilance.

Dès 16 heures, les familles ont commencé à se rendre calmement au hangar d'évacuation prévu à cet effet, emportant avec elles quelques effets personnels. Des matelas ont été disposés dans une salle pour leur permettre de se reposer en attendant le passage de la tempête. L'organisation sur place s'est déroulée dans le calme et la solidarité.

Une organisation logistique est déjà en place afin d'assurer la restauration des personnes abritées.

Vers 18 heures, le dîner a été servi aux habitants. «De temps à autre, il pleut, mais pour le moment, c'est tranquille», a confié un résident rencontré sur place. En soirée, quelques rafales plus soutenues ont fait plier les filaos. «Pour l'instant, rien à voir avec Chido... mais attendons voir», ajoute-t-il prudemment.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le hangar, vaste et bien aménagé, offre un peu de réconfort aux habitants en cette période difficile.

Face à cette nouvelle épreuve, Mgr Jean Michaël Durhône, évêque de PortLouis, a tenu à exprimer sa proximité et sa solidarité envers la population agaléenne. Dans un message empreint d'espérance, il a invité chacun à rester uni dans la prière et la confiance : «Que la foi et la solidarité soient vos forces dans ces moments éprouvants.»