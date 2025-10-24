Ile Maurice: Le ministère de la Sécurité sociale ouvre une enquête

Une onde de choc secoue une nouvelle fois le secteur des maisons de retraite. À Port-Louis, une pensionnaire âgée de 77 ans a été hospitalisée d'urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, après avoir été, selon toute probabilité, victime d'une agression sexuelle dans l'établissement où elle résidait. Ce sont les médecins du service des urgences qui, après examen, ont immédiatement alerté la police de Pope Hennessy. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire troublante.

Selon les premières informations recueillies, la victime a été admise dans un état de grande faiblesse. Les soignants, inquiets face à certaines blessures suspectes, ont sollicité un avis médical approfondi. Le médecin a alors jugé nécessaire d'informer les autorités. Une policière s'est rendue à l'hôpital pour tenter de recueillir la version de la septuagénaire. Cependant, cette dernière, hospitalisée en soins intensifs, présentait un état de confusion et de désorientation, rendant impossible toute déposition. Son état de santé demeure sous surveillance, mais il serait jugé stable pour l'instant.

Les enquêteurs s'attachent désormais à reconstituer les circonstances dans lesquelles une femme âgée, supposément protégée au sein d'un établissement d'hébergement, a pu subir une telle agression. Des auditions sont prévues auprès du personnel du home, du personnel médical et des responsables administratifs afin de déterminer s'il y a eu négligence, manquement à la sécurité ou omission de signalement.

Face à la gravité des faits, le ministère de la Sécurité sociale a, lui aussi, décidé de se saisir du dossier. Une enquête administrative a été déclenchée pour évaluer le fonctionnement du centre et vérifier si les protocoles de protection des résidents ont été respectés. Le ministère a indiqué vouloir agir avec la plus grande rigueur et a promis de sanctionner tout manquement susceptible de mettre en péril la sécurité des pensionnaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce n'est malheureusement pas la première fois que des cas d'abus, d'agression ou de maltraitance sont signalés dans des maisons de retraite à Maurice. Ces incidents, souvent passés sous silence, rappellent la vulnérabilité extrême des personnes âgées et la nécessité de renforcer les contrôles au sein de ces structures. Audelà de l'enquête policière, c'est tout un système de surveillance et de responsabilité qui se retrouve aujourd'hui remis en question.