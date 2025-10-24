Ile Maurice: La tempête tropicale Chenge s'éloigne d'Agalega

La station météorologique a émis un dernier communiqué spécial concernant la tempête Chenge. Agalega demeure sous l'influence de fortes houles, alors que la tempête tropicale modérée Chenge poursuit sa route vers l'ouest-nord-ouest. Selon le dernier bulletin émis à 09h, le système était centré autour du 9,5° Sud et 56,0° Est, soit à environ 120 kilomètres au nord-ouest d'Agalega.

Les images satellitaires confirment que le phénomène s'éloigne progressivement de l'île, mais ses bandes nuageuses externes continuent d'apporter des averses modérées à fortes, parfois accompagnées d'orages. Le vent, soufflant de l'est à 30 à 40 km/h, pourrait encore provoquer des rafales sous les averses.

La mer reste très forte, avec des houles avoisinant les 4 mètres, avant une amélioration prévue dans la soirée. Les autorités appellent les habitants à éviter toute sortie en mer, à rester à l'abri et à maintenir les mesures de précaution. L'avertissement de fortes houles demeure en vigueur pour Agalega jusqu'à ce soir, indique le service météorologique.