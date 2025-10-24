Ile Maurice: La tempête tropicale Chenge s'éloigne d'Agalega

24 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

La station météorologique a émis un dernier communiqué spécial concernant la tempête Chenge. Agalega demeure sous l'influence de fortes houles, alors que la tempête tropicale modérée Chenge poursuit sa route vers l'ouest-nord-ouest. Selon le dernier bulletin émis à 09h, le système était centré autour du 9,5° Sud et 56,0° Est, soit à environ 120 kilomètres au nord-ouest d'Agalega.

Les images satellitaires confirment que le phénomène s'éloigne progressivement de l'île, mais ses bandes nuageuses externes continuent d'apporter des averses modérées à fortes, parfois accompagnées d'orages. Le vent, soufflant de l'est à 30 à 40 km/h, pourrait encore provoquer des rafales sous les averses.

La mer reste très forte, avec des houles avoisinant les 4 mètres, avant une amélioration prévue dans la soirée. Les autorités appellent les habitants à éviter toute sortie en mer, à rester à l'abri et à maintenir les mesures de précaution. L'avertissement de fortes houles demeure en vigueur pour Agalega jusqu'à ce soir, indique le service météorologique.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.