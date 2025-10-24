Ile Maurice: Deux Français condamnés à 15 ans de prison chacun

Quinze années de servitude pénale ont été infligées à Abdallah Colo et Dounya Abdou pour possession de 3 696,8 grammes de haschisch. Ils avaient plaidé coupable. Le verdict a été rendu, hier, aux Assisses par le juge Pravin Harrah.

Ils avaient débarqué à Maurice le 26 août 2021, en pleine pandémie de Covid-19. Ils logeaient dans la chambre No 214 du Belle-Mare Plage. Une fouille corporelle avait été effectuée sur les deux accusés par les policiers. Mais rien d'incriminant n'avait été découvert. Une perquisition avait ensuite été faite dans la chambre et la police avait saisi un sac blanc contenant trois colis contenant du hachisch. Répondant aux questions des enquêteurs, les deux accusés avaient déclaré : «Oui tout ce shit nous appartient.»

L'accusé no 1, Abdallah Colo, a raconté dans ses dépositions les circonstances dans lesquelles il avait transporté la drogue à Maurice. Il a dit avoir rencontré un certain Mel qui lui avait offert un boulot. Le travail consistait à transporter de l'argent à Maurice en échange de EUR 3 000 à EUR 5 000. Il a indiqué avoir rencontré une dénommée Abdou, l'accusée no 2, qui devait l'accompagner à Maurice.

Une fois à l'hôtel, les deux accusés ont enlevé leurs cuissardes et ont déposé les colis sur le lit. À un certain moment, la police a frappé à la porte. Abdallah Colo a immédiatement placé les colis dans un sac blanc sous le lit. La police a alors saisi les quatre colis contenant de la drogue. Les deux accusés ont été arrêtés sur le champ.

Dans ses dépositions, Dounya Abdou a raconté qu'un certain Kevin, connu comme Melvyn, lui avait proposé d'apporter de l'argent à Maurice et en retour, elle recevrait EUR 3 000 à son retour en France. Elle a accepté cette offre. Elle a été arrêtée en compagnie d'Abdallah Colo dans la chambre d'hôtel. L'accusation était représentée par Me Vidya Mungroo-Jugurnath, Principal State Counsel.