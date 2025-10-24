Ile Maurice: Privilèges de voyage à tarif réduit pour les employés rétablis partiellement

Dans un communiqué émis le jeudi 23 octobre, la compagnie d'aviation nationale indique qu'une rencontre s'est tenue le 14 octobre dernier entre le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) et le président du conseil d'administration d'Air Mauritius Ltd. Au centre des discussions : la suspension des privilèges de voyage à tarif réduit accordés aux employés de la compagnie aérienne ayant engagé des poursuites judiciaires contre leur employeur.

Air Mauritius a indiqué à la Commission que cette mesure ne constitue pas une violation des droits de l'homme. Selon la compagnie, ces tarifs préférentiels représentent un privilège, et non un droit, ce qui lui confère la légitimité d'en restreindre l'accès dans certaines circonstances.

À l'issue de la réunion, et après examen de considérations humanitaires, la direction d'Air Mauritius a toutefois décidé de lever la suspension pour les employés concernés par des procédures judiciaires.

La compagnie d'aviation nationale précise néanmoins que cette mesure ne s'appliquera pas à tous. La suspension des privilèges de voyage à tarif réduit restera en vigueur pour trois catégories d'employés :

- ceux poursuivis pour une infraction commise au préjudice de la compagnie ;

- ceux faisant l'objet de procédures disciplinaires pour faute grave ;

- et ceux impliqués dans des affaires de recouvrement de fonds dissipés au détriment d'Air Mauritius.