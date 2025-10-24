Tunisie: Tozeur - ONG Jemel - Démarrage des travaux de restauration

Dans le silence doré du désert, les vents de Tozeur racontent à nouveau l'histoire d'un lieu pas comme les autres : Ong Jemel, décor mythique de La Guerre des étoiles. Restauré pierre par pierre, ce site légendaire s'apprête à redevenir l'un des points de lumière du Sahara tunisien, attirant voyageurs, rêveurs et cinéphiles vers les dunes de l'imaginaire.

Dans le cadre d'un vaste programme de valorisation du patrimoine cinématographique et touristique du sud tunisien, les travaux de restauration et de réhabilitation du célèbre décor du film La Guerre des étoiles à Ong Jemel, près de Tozeur, viennent d'être relancés.

Endommagé par les vents violents et l'érosion du désert, ce site emblématique, qui a servi de décor à l'une des sagas les plus mythiques du cinéma mondial, retrouve aujourd'hui une nouvelle vie grâce à une enveloppe de 132.000 dinars mobilisée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, avec une contribution du conseil régional de Tozeur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les travaux, entamés il y a deux semaines, consistent à rénover les structures détériorées, repeindre les façades, restaurer les portes et les fenêtres, et réaménager les espaces intérieurs afin de préserver l'authenticité du décor et d'en améliorer l'accueil.

Cette opération s'inscrit dans la dynamique de préparation d'une saison saharienne particulièrement prometteuse, où Tozeur s'impose plus que jamais comme une destination phare du désert tunisien.

Le site d'Ong Jemel, désormais entretenu et valorisé, constitue un symbole vivant du mariage entre culture, cinéma et désert. Il attire chaque année des milliers de visiteurs, curieux de découvrir les paysages de Star Wars et fascinés par la magie du Sahara.

À terme, cette restauration devrait permettre de faire d'Ong Jemel un point de référence incontournable du tourisme saharien, capable d'accueillir des manifestations culturelles, sportives et artistiques de grande envergure. Car pour les passionnés de cinéma comme pour les aventuriers du désert, une visite à Tozeur n'est jamais complète sans un passage par ce lieu mythique où le réel se confond avec la légende.