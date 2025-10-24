Tunisie: Accident de la route à Bizerte - Un bus de transport d'ouvriers dérape

Un accident de la route s'est produit hier soir dans la zone de Jefna Oued Ezzitoun, entre les localités de Ghazala et de Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte. L'accident a impliqué le dérapage d'un bus privé de transport d'ouvriers appartenant à une entreprise industrielle située à Mateur.

Une source responsable de la Protection Civile a informé Tarek Jabar, correspondant de la Radio Nationale dans la région, que l'accident a causé des blessures de gravité variable parmi les ouvriers. Le plan régional d'organisation des secours (« Plan de Sauvetage Régional ») a été activé à Bizerte pour secourir environ 47 personnes et les transférer successivement vers les établissements hospitaliers locaux et régionaux proches.

Il a précisé que 22 blessés ont été dirigés vers l'hôpital régional de Menzel Bourguiba, un blessé vers l'hôpital Charles Nicolle, un autre vers l'hôpital des Grands Brûlés de Ben Arous, deux personnes vers l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte, et les autres ont été transportés au service des urgences de Mateur.

La même source a confirmé que la majorité des blessés devraient quitter les établissements de santé prochainement.

Il est à noter que les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'accident et d'établir les responsabilités.

