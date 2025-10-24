Tunisie: Deux dons d'organes redonnent vie à cinq patients à Kairouan et Ben Arous

Deux nouvelles opérations de greffe d'organes ont été réalisées avec succès cette semaine en Tunisie, offrant une nouvelle vie à cinq patients, grâce à la générosité de deux donneurs et à la coordination du Centre national pour la promotion de la greffe d'organes.

La première intervention a eu lieu le 21 octobre à Ben Arous, à partir d'une donneuse âgée de 72 ans. L'opération a été menée en partenariat avec les hôpitaux La Rabta et Mongi Slim de La Marsa.

La seconde greffe a été effectuée le 22 octobre à l'hôpital universitaire Ibn Jazzar de Kairouan, à partir d'un donneur de 42 ans, en collaboration avec plusieurs établissements publics : les hôpitaux Sahloul de Sousse, Habib Bourguiba de Sfax, Charles Nicolle et l'hôpital militaire de Tunis.

Ces deux opérations illustrent la réussite de la coordination entre les équipes médicales et la force du réseau national de transplantation. Elles traduisent également l'esprit de solidarité et d'humanité de familles qui, malgré la douleur de la perte, ont choisi de redonner espoir à d'autres vies.

Le ministère de la Santé a salué le dévouement des équipes médicales impliquées ainsi que le geste noble des donneurs et de leurs proches, rappelant que le don d'organes demeure « un acte de générosité suprême pouvant sauver plusieurs vies ».