Tunisie: Hiver 2025-2026 - Le pays séduit les Européens à petit budget

Cet hiver, la Tunisie confirme sa place parmi les destinations européennes les plus attractives pour les vacances soleil. Selon le voyagiste britannique Thomas Cook et le guide Lonely Planet, le pays séduit par son rapport qualité-prix exceptionnel, offrant des séjours tout compris à moins de 460 € et des hôtels à partir de 63 € la nuit.

Les températures hivernales peuvent atteindre 18 °C en décembre, rendant la mer et les plages accessibles pour des vacances balnéaires confortables. À titre d'exemple, un séjour de 15 jours au Port El Kantaoui, avec vols inclus, est proposé à 425 € par personne, incluant repas, boissons et activités, des tarifs qui rivalisent avec d'autres destinations populaires comme la Turquie.

Un pays aux multiples facettes

Par ailleurs, la Tunisie offre un mélange unique de paysages et de patrimoine. Les visiteurs peuvent explorer le désert couvrant 40 % du territoire, avec excursions en quad, balades à dos de chameau ou sandboard sur les dunes. Dans le sud, à Matmata, les habitations troglodytes célèbres pour avoir servi de décor à la saga Star Wars attirent les curieux et cinéphiles.

Les amateurs de culture pourront découvrir Tunis et sa médina classée UNESCO, ses souks traditionnels et le musée du Bardo, riche en mosaïques romaines. Pour une expérience balnéaire, les villages de Sidi Bou Saïd et l'île de Djerba offrent charme et accessibilité, avec des billets d'avion depuis l'Europe à partir de 45 € l'aller-retour.

Ceci pour dire que la Tunisie reste aussi abordable sur place : un repas pour deux dans un restaurant moyen coûte environ 17 €, tandis que les hôtels 4 et 5 étoiles proposent des chambres dès 63 € à Sousse et 87 € à Tunis. Lonely Planet souligne que le pays combine patrimoine historique, loisirs et détente, offrant une expérience hivernale complète à petit prix.

Avec ce rapport qualité-prix exceptionnel et ses paysages variés, la Tunisie s'impose comme une destination hivernale de choix pour les Européens souhaitant profiter de soleil, culture et confort sans se ruiner.