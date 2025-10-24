Tunisie: Étudier en Europe - Le Pacte pour la Méditerranée ouvre de nouvelles portes aux Tunisiens

Déjà pleinement intégrée au programme Erasmus+, la Tunisie voit ses échanges universitaires avec l'Europe se consolider et se diversifier grâce au nouveau Pacte pour la Méditerranée.

La Tunisie figure parmi les pays méditerranéens déjà pleinement intégrés au programme Erasmus+, le programme européen de mobilité et de coopération universitaire. Depuis 2015, les étudiants et les établissements tunisiens bénéficient de ce programme, leur permettant de suivre des études, des stages et des projets de recherche en Europe, tout en participant à des programmes conjoints avec des universités partenaires.

Dans le cadre du nouveau "Pacte pour la Méditerranée", annoncé par l'Union européenne, la Tunisie voit son rôle de partenaire consolidé et renforcé. L'objectif affiché par Bruxelles est de favoriser un espace universitaire euro-méditerranéen plus intégré, où la mobilité académique, la recherche conjointe et l'innovation seront facilitées pour l'ensemble des pays participants. La Tunisie, déjà au coeur des échanges éducatifs avec l'Europe, bénéficiera de ce cadre pour développer davantage les programmes de diplômes conjoints, les écoles d'été et les micro-certifications.

Pour les étudiants tunisiens, cette initiative représente une opportunité supplémentaire : accéder à des formations de haut niveau, participer à des projets de recherche internationaux et renforcer leurs qualifications dans un contexte global. Les universités tunisiennes pourront également étendre leurs partenariats avec les institutions européennes, favoriser les échanges de professeurs et de chercheurs, et bénéficier de financements accrus pour des programmes innovants.

Le Pacte prévoit en outre la création d'une plateforme méditerranéenne dédiée à l'enseignement supérieur, destinée à rapprocher les systèmes universitaires des deux rives de la Méditerranée. Cette plateforme facilitera la coordination des programmes, le suivi des mobilités et la promotion de projets collaboratifs, tout en assurant un cadre sécurisé pour la circulation des étudiants et du personnel académique.

Pour Bruxelles, l'enjeu est double : consolider les liens euro-méditerranéens et valoriser les compétences des jeunes diplômés de la région. La Tunisie, par sa participation active et historique au programme Erasmus+, occupe une place centrale dans cette dynamique, offrant un modèle de coopération déjà efficace que le nouveau Pacte entend renforcer et élargir à d'autres pays comme l'Algérie, la Libye et l'Égypte.

En résumé, pour la Tunisie, le Pacte pour la Méditerranée ne crée pas de nouvelles opportunités de mobilité mais renforce celles déjà existantes, en offrant davantage de soutien institutionnel, de visibilité internationale et de possibilités de coopération scientifique et académique avec l'Europe.