Tunisie: Tunisair - Combien de bagages à main peut-on emporter ?

24 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Pour de nombreux voyageurs, la question des bagages à main reste essentielle avant tout vol, notamment pour éviter les frais supplémentaires ou les désagréments à l'embarquement. La compagnie nationale Tunisair applique une politique claire en la matière, conforme aux standards internationaux et visant à garantir confort et sécurité à bord.

En classe économique, chaque passager est autorisé à transporter une seule pièce de bagage cabine d'un poids maximal de 8 kilogrammes. Les dimensions ne doivent pas dépasser environ 55 x 40 x 20 cm, afin de pouvoir être rangées sans difficulté dans les compartiments supérieurs.

En classe affaires (dite Espace Privilège), les voyageurs bénéficient d'une franchise plus souple : deux pièces de bagage cabine sont permises, pour un poids total ne dépassant pas 10 kilogrammes.

À ces bagages s'ajoute la possibilité d'emporter un accessoire personnel (tel qu'un sac à main, un ordinateur portable ou une sacoche) à condition qu'il puisse être glissé sous le siège avant.

Tunisair rappelle que ces règles s'appliquent à l'ensemble de ses vols, qu'ils soient domestiques, régionaux ou internationaux, et qu'il appartient à chaque passager de vérifier les conditions précises associées à son billet. En cas de dépassement du poids ou des dimensions autorisés, le bagage pourra être transféré en soute, moyennant des frais supplémentaires.

Cette politique vise avant tout à assurer un embarquement fluide, à éviter la surcharge des compartiments cabine et à garantir la sécurité et le confort de l'ensemble des passagers. Tunisair invite ainsi ses clients à préparer soigneusement leurs bagages avant le départ pour voyager en toute sérénité.

