Angola: Les exportations pétrolières angolaises génèrent 6,29 milliards de dollars US en trois mois

Luanda — L'Angola a généré environ 6,29 milliards de dollars US au troisième trimestre de cette année, soit une hausse de 9,25 % par rapport au deuxième trimestre 2025, a déclaré jeudi à Luanda le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Barroso.

S'exprimant lors de la présentation des résultats du secteur pour cette période, le responsable a indiqué que ce montant résulte de l'exportation de 90,95 millions de barils de pétrole brut, soit une augmentation de 7,19 % par rapport à la période précédente.

Selon le secrétaire d'État, le prix moyen pondéré du baril au cours des trois derniers mois s'est établi à 69,163 dollars US.

Il a cité la Chine (59,63 %), l'Inde (8,59 %), l'Indonésie (7,61 %) et l'Espagne (4,13 %) comme pays de destination des exportations angolaises.

Parallèlement, les exportations de gaz naturel ont totalisé environ 1,63 million de tonnes métriques au cours de la même période, le gaz naturel liquéfié (GNL) représentant 88,62 % du total. Ce volume représente une augmentation de 22,03 % par rapport au deuxième trimestre.

Le volume de gaz exporté correspond à une valeur brute d'environ 900,7 millions de dollars US, soit une augmentation de 18,36 % par rapport au trimestre précédent.

Cette croissance est principalement due à la hausse des prix du gaz sur le marché international.

Le GNL a été principalement exporté vers l'Asie, représentant 66,55 % du total, l'Inde étant la principale destination, avec 57,03 % du volume total.