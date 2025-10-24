Togo: Quand les futurs pères ressentent la grossesse

Dans son édition parue vendredi, le journal Chronique de la Semaine met en lumière un phénomène encore peu connu mais bien réel : le syndrome de couvade, qui touche certains futurs pères pendant la grossesse de leur conjointe.

Selon le journal, cette réaction psychosomatique inconsciente se manifeste chez des hommes qui, sans en avoir conscience, commencent à ressentir des symptômes similaires à ceux de la grossesse : nausées, maux de dos, prise de poids, troubles du sommeil, voire des fringales soudaines.

Chronique de la Semaine explique que les causes de ce phénomène sont à la fois psychologiques et hormonales. Chez certains hommes, l'anticipation de devenir père provoque un bouleversement émotionnel et une forme d'identification si forte à leur partenaire que leur corps semble "réagir".

Des études évoquent également un changement dans les taux de certaines hormones, comme la prolactine ou le cortisol, chez les hommes concernés, bien que le sujet reste encore peu exploré scientifiquement.

Souvent passés sous silence ou moqués, ces symptômes peuvent pourtant affecter la qualité de vie des futurs pères.

Une lecture originale et instructive qui invite à porter un regard plus nuancé sur la paternité moderne.