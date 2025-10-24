Une déclaration commune pour renforcer le "vivre-ensemble" face aux défis du 21e siècle a été lue à la fin des travaux de trois jours autour du thème" le discours religieux au Sénégal et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté et de la cohésion sociale".

Dans un élan inédit, les leaders religieux et traditionnels du Sénégal se sont réunis pour proclamer une déclaration solennelle en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Orchestrée par la Direction des Affaires Religieuses, cette initiative vise à préserver l'héritage du "vivre-ensemble" sénégalais, un modèle admiré à travers le continent et au-delà.

Réunissant des dignitaires musulmans, des représentants des églises chrétiennes, des gardiens des spiritualités traditionnelles, ainsi que des figures de la société civile et du monde académique, l'assemblée a célébré la richesse du dialogue interreligieux qui fait la singularité du Sénégal. Cependant, les participants ont tenu à rappeler que cet héritage, bien que précieux, reste fragile. "Il ne s'agit pas d'une garantie éternelle, mais d'un patrimoine vivant qui exige vigilance et engagement constants", ont-ils souligné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la montée des tensions, qu'il s'agisse de violences ou d'autres facteurs d'instabilité, les leaders spirituels ont affirmé leur détermination à mobiliser les ressources éthiques et culturelles de leurs traditions respectives. Leur ambition : ne pas se contenter de réagir aux crises, mais proposer des solutions proactives pour une société plus juste et solidaire. Cette démarche s'aligne avec la vision "Sénégal 2050", qui aspire à un avenir prospère ancré dans des valeurs partagées.

"Nous avons le devoir de guider notre nation vers la paix et l'unité, en puisant dans la sagesse de nos traditions", a déclaré un dignitaire musulman lors de l'événement. Un message repris par un représentant chrétien, qui a insisté sur la nécessité de "bâtir des ponts plutôt que des murs" dans un monde en proie aux divisions.

À l'issue de débats riches et constructifs, les participants ont adopté une feuille de route ambitieuse pour la période 2023-2025. Ce plan d'action, inspiré des préceptes religieux et des savoirs traditionnels, détaille des initiatives concrètes pour promouvoir le dialogue, renforcer la cohésion sociale et intégrer la jeunesse dans ce projet national. Parmi les priorités : des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des espaces de dialogue intercommunautaire.

Cette mobilisation collective, qui reflète la diversité du Sénégal, envoie un signal fort : la foi, le respect et la solidarité sont des remparts contre les fractures sociales. En s'unissant ainsi, les leaders religieux et traditionnels ne se contentent pas de préserver un héritage ; ils posent les bases d'un avenir où le Sénégal reste un modèle de tolérance et d'unité face aux défis du monde moderne.