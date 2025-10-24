« Un pays ne peut se construire sans une cohésion sociale forte et une paix durable. » C'est sur cette conviction partagée que s'est achevé, ce jeudi, un atelier de trois jours, dédié au rôle crucial du discours religieux dans la construction nationale. Organisé sous l'égide de la Direction des Affaires Religieuses, cet événement a servi de tribune pour lancer un vibrant appel à l'unité et à la responsabilité collective.

Face à des participants issus du monde religieux, de la société civile et des médias, Bakary Sarr, le secrétaire d'État chargé de la Culture et du Patrimoine historique, a salué la richesse des échanges. « Les contributions des participants ont été d'une grande profondeur, offrant des perspectives essentielles pour l'avenir de notre nation », a-t-il déclaré, insistant sur l'engagement des plus hautes autorités, dont le Président de la République, à faire du discours religieux un véritable levier de développement.

Les travaux se sont articulés autour d'une thématique centrale : comment le discours religieux peut-il consolider la paix et le vivre-ensemble, des valeurs au coeur du projet national « Sénégal 2050 » ? Cette ambition de long terme, qui mise sur le capital humain, trouve en effet un de ses piliers dans les valeurs partagées et la conscience collective.

Les experts et érudits présents ont plaidé pour une responsabilisation accrue des acteurs religieux, les encourageant à promouvoir inlassablement un message de tolérance et de dialogue, considéré comme un ciment social indispensable.

Les médias, acteurs clés de la cohésion

Au-delà de la chaire, les débats ont mis en lumière le rôle amplificateur des médias. Qu'ils soient publics ou privés, ces derniers ont été identifiés comme des « moteurs essentiels de la cohésion sociale ». Le secrétaire d'État leur a lancé un appel solennel : continuer à jouer ce rôle unificateur en relayant des messages qui renforcent le vivre-ensemble et soutenant les efforts de développement du pays. La responsabilité éditoriale dans la prévention des discours de division a été particulièrement soulignée.

Des conclusions sont retenues pour orienter les politiques publiques. Fruit de réflexions approfondies, les conclusions de cet atelier sont attendues pour influencer les futures politiques publiques sénégalaises en matière de paix et de cohésion sociale. Cet événement marque ainsi une étape significative dans la construction d'un Sénégal uni, pacifique et prospère.

Il démontre, s'il en était encore besoin, que la collaboration entre les institutions religieuses, les médias et les autorités publiques reste la clé pour bâtir une société harmonieuse. Un modèle sénégalais où la foi responsabilisée et tournée vers l'intérêt général, se met au service de l'édification d'un avenir commun.